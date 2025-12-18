Українська делегація вже на шляху до США. На зустрічі можуть бути європейці, - Зеленський

Українська делегація вже вирушила до США на переговори щодо мирного плану. Можливо, на зустрічі будуть присутні європейські партнери.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів у відповідь на питання журналістів.
"Є кілька запитань про Донбас, про нашу позицію. Я вже кілька разів про це говорив. Ми всі знаємо позицію Росії. Вони хочуть захоплення тотального Донбасу, а зараз вони хочуть, щоб ми виходили з Донбасу. Це їх була позиція, вона відкрита", - сказав Зеленський.
Президент зазначив, що Україна не готова на відповідні кроки, тому США шукають компроміс.
"Щодо обговорення цього плану, 20 пунктів, гарантії безпеки, договору щодо відбудови - всіх документів, всіх можливих кроків зараз команди будуть зустрічатись. П'ятниця - субота. Наша команда буде в США. Вона вже на шляху до США. Американці на них чекають. Я не знаю, хто ще може бути присутній. Може, будуть європейці", - розповів він.
Нагадаємо, днями українські та американські чиновники зустрілися в Берліні. Спецпредставник президента США Стів Віткофф, який брав участь в обговореннях, розповів, що було досягнуто "значного прогресу".
Президент України Володимир Зеленський після зустрічі в Берліні звернув увагу, що позиції Києва і Вашингтона щодо питання територій усе ще розходяться.
Водночас Axios із посиланням на неназваного американського чиновника написало про те, що на вихідних у Маямі має відбутися новий раунд переговорів України та США. Очікується, що в обговореннях братимуть участь військові.
Також ЗМІ повідомляли, що американські та російські чиновники цими вихідними можуть зустрітися в Маямі, щоб обговорити можливість завершення війни РФ проти України.