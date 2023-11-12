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Українська делегація приїхала в США. Будуть говорити про формулу миру і не тільки

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Українська делегація приїхала до Сполучених Штатів. Вона буде говорити про формулу миру і не тільки.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Українську делегацію очолила віце-прем'єр Юлія Свириденко. 

"Матиму зустрічі у Білому Домі, Конгресі, аналітичних центрах, з представниками громадських організацій. Формула миру президента, зміцнення оборони України, всебічне поглиблення співпраці і ще багато важливих тем", - розповів Єрмак. 

Саміт формули миру

Нещодавно відбулась третя зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо формули миру. Серед розглянутих питань:

  • Ядерна та радіаційна безпека;
  • Енергетична безпека;
  • Безперебійне постачання продовольства;
  • Повернення депортованих дітей, цивільних заручників, військовополонених;
  • Відновлення територіальної цілісності України.

Підтримка США Україні

Сполучені Штати  є одними з головних союзників нашої країни у протистоянні російські агресії. З початку війни Вашингтон підтримує Київ військовою та фінансовою допомогою.

Нещодавно в Пентагоні заявили про те, що у відомства залишилося понад 5,4 млрд доларів, які передбачені на військову допомогу Україні.

Президент Джо Байден в жовтні запропонував виділити Україні та Ізраїлю допомогу на 106 млрд доларів. Новий спікер Палати представників США Майк Джонсон закликав конгресменів голосувати за допомогу Тель-Авів окремо, втім демократи заблокували цю спробу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Андрій ЄрмакСполучені Штати АмерикиВійна Росії проти України