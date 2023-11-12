Українська делегація приїхала в США. Будуть говорити про формулу миру і не тільки

Українську делегацію очолила віце-прем'єр Юлія Свириденко.

"Матиму зустрічі у Білому Домі, Конгресі, аналітичних центрах, з представниками громадських організацій. Формула миру президента, зміцнення оборони України, всебічне поглиблення співпраці і ще багато важливих тем", - розповів Єрмак.

Саміт формули миру

Нещодавно відбулась третя зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо формули миру. Серед розглянутих питань:

Ядерна та радіаційна безпека;

Енергетична безпека;

Безперебійне постачання продовольства;

Повернення депортованих дітей, цивільних заручників, військовополонених;

Відновлення територіальної цілісності України.

Підтримка США Україні

Сполучені Штати є одними з головних союзників нашої країни у протистоянні російські агресії. З початку війни Вашингтон підтримує Київ військовою та фінансовою допомогою.

Нещодавно в Пентагоні заявили про те, що у відомства залишилося понад 5,4 млрд доларів, які передбачені на військову допомогу Україні.

Президент Джо Байден в жовтні запропонував виділити Україні та Ізраїлю допомогу на 106 млрд доларів. Новий спікер Палати представників США Майк Джонсон закликав конгресменів голосувати за допомогу Тель-Авів окремо, втім демократи заблокували цю спробу.

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