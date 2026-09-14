ua en ru
Пн, 14 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Miltech

"Українська бронетехніка" шукає партнерів у Німеччині для випуску бронеавтомобілів

10:55 14.09.2026 Пн
2 хв
Кооперація з німецькою промисловістю може посилити виробництво техніки для ЗСУ
aimg Сергій Новіков
"Українська бронетехніка" шукає партнерів у Німеччині для випуску бронеавтомобілів СБА "Варта" виробництва компанії "Українська бронетехніка" (фото: NAUDI)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

"Українська бронетехніка" шукає партнерів серед німецьких оборонних компаній для виробництва нових бронеавтомобілів та інших військових рішень. Серед потенційних партнерів називають Mercedes-Benz.

Як пише РБК-Україна, про це представники компанії повідомили виданню Breaking Defense під час виставки озброєння MSPO 2026 у Польщі.

"Українська бронетехніка" шукає партнерів у Німеччині

"Українська бронетехніка", яка входить до Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України (NAUDI), є одним із найбільших постачальників озброєння та військової техніки для Сил оборони України.

Компанія розглядає можливість співпраці з німецькою промисловістю, зокрема для виробництва двох нових бронеавтомобілів - "Сайгак-1" та "Варта-3".

Одним із потенційних партнерів є оборонний підрозділ Mercedes-Benz. Зокрема, "Варта-3" розроблена на шасі Unimog, яке виробляє німецький автогігант.

Читайте також: "Українська бронетехніка" показала нові бронеавтомобілі: що можуть "Сайгак-1" і "Варта-3"

У "Українській бронетехніці" пояснюють вибір Німеччини її значною роллю у військовій підтримці України. Німецька влада також заявляла про намір активніше залучати власну оборонну промисловість до допомоги Україні.

Водночас у компанії зазначили, що наразі не проводили переговорів із німецьким урядом щодо можливих майбутніх замовлень бронеавтомобілів.

Як співпраця може допомогти ЗСУ

Для України така кооперація може бути способом одночасно забезпечити потреби Сил оборони та підтримати завантаження вітчизняних виробничих потужностей.

Зокрема, фінансування закупівель української техніки країнами-партнерами може допомогти вирішити наявну проблему із замовленнями бронетехніки в Україні, пише профільне видання Defence Express.

До того ж Німеччина вже фінансувала закупівлі українських дронів, наземних роботизованих комплексів та іншої продукції в межах спільних проєктів.

Окремим прикладом є важкі НРК Protector, вироблені "Українською бронетехнікою", постачання яких для Національної гвардії України фінансувала Німеччина. Перша партія таких комплексів уже була передана військовим.

Читайте також: Нацгвардія отримала перші 10 НРК Protector: які функції та характеристики мають

У випадку з "Варта-3" потенційна кооперація з Mercedes-Benz може створити можливість для замовлення таких машин для України за німецького фінансування. Крім виробництва бронеавтомобілів, співпраця може передбачати постачання компонентів і запчастин, а також спільну розробку нових військових рішень.

Нагадаємо, "Українська бронетехніка" вже має досвід міжнародної кооперації. Компанія уклала домовленості з ракетобудівною групою MBDA, а також працює над локалізацією реактивних двигунів для ракето-дронів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ОПК Війна Росії проти України
Новини
"Він зійшов з розуму": як у Зеленського реагують на ініціативу Кравченка щодо підозри Кривоносу
"Він зійшов з розуму": як у Зеленського реагують на ініціативу Кравченка щодо підозри Кривоносу
Аналітика
Дефіцит продуктів можливий лише через проблеми з доставкою: Тарас Висоцький, Мінагро
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Дефіцит продуктів можливий лише через проблеми з доставкою: Тарас Висоцький, Мінагро