ua en ru
Ср, 26 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українська бригада "Лють" повністю знищила штурмову групу десантників РФ (відео)

Новость на русском →
Середа 26 липня 2023 16:12
Українська бригада "Лють" повністю знищила штурмову групу десантників РФ (відео) Ілюстративне фото: українська бригада "Лють" повністю знищила штурмову групу десантників РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові із бригади "Лють" змогли знищити російську штурмову групу, яка складалася з бійців повітряно-десантних військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України у Telegram.

"Бригада "Лють" Гвардії наступу повністю знищила штурмову групу ПДВ Росії на Донецькому напрямку", - йдеться у повідомленні відомства.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, з початку літа українські військові продовжують наступ на окремих ділянках фронту. Вони вже змогли досягти певних успіхів.

Зокрема, на південному сході нашої країни захисники деокупували низку населених пунктів. Там вони продовжують витісняти ворога.

Також українські військові настають і під Бахмутом. Вони просуваються на північ і на південь від міста, намагаючись взяти його в оточення.

При цьому ЗСУ вже зайняли панівні висоти у районі Бахмута, що дозволило їм взяти місто під вогневий контроль.

Станом на сьогодні було відомо, що ЗСУ продовжують свій наступ на трьох ділянках фронту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Донецька область ВДВ Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ наступають на трьох напрямках: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті
ЗСУ наступають на трьох напрямках: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті
DAILY
Мамука Мамулашвілі: Україна дала можливість грузинам помститися за своїх батьків
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Мамука Мамулашвілі: Україна дала можливість грузинам помститися за своїх батьків