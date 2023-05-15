Українська біржа QMALL запустила перше в світі крипторадіо

QMALL FM - перша у світі радіостанція для людей, що цікавляться сучасними технологіями та прагнуть фінансової незалежності. Радіоефіри присвячені головним технологічним трендам та можливостям заробітку у сучасному світі.

З 15 травня слухачі вже можуть підключитися до трансляції на сайті або через застосунок, про що стало відомо із офіційних сторінок QMALL FM в соцмережах.

Як зазначають в компанії, ідея виникла не просто так - за розважальним форматом насправді прихована корисна мета.

"Ми вже довгий час розробляли цю ідею. Криптокомьюніті України стрімко зростає і запит на корисні знання відповідно також. Ми придумали як пов’язати молодіжний, розважальний та бунтарський дух крипти із дійсно ефективною інформацією для великої аудиторії. Ідеальним рішенням стало радіо. Кожен знайде тут щось для себе - музику на фон, цікаві подкасти із топами індустрії, аналітику, навчання та навіть інсайдерську інформацію", - говорить Богдан Прилепа, CEO біржі QMALL.

Музичний контент супроводжуватиметься оперативними новинами з акцентом на технології, крипторинок та інвестиції. На ефірах QMALL FM заплановані спеціальні рубрики, що адаптовані до запитів комьюніті.

Контент на радіо також буде корисним для новачків у крипті. Окремі теми та рубрики присвячені інвестиціям, правильному старту на ринку, а також безпечному використанню активів.

На сайті радіо доступний блог, що транслюватиме у текстовому вигляді найкорисніші теми ефірів та навчальні матеріали.

"QMALL FM має великий потенціал у розвитку криптоком'юніті в Україні. Ми віримо, що це буде джерело надійної та достовірної інформації про криптовалюти та блокчейн-технологий як для професіоналів, так і для новачків. Це ще один крок до нашої мети - зробити Україну одним з лідерів у світі в галузі цифрових активів та блокчейну", - підсумував Микола Удянський.

Наразі радіо працює в онлайн-режимі, проте команда проекту вже анонсувала отримання ліцензії та вихід FM-радіостанції у національний ефір.

Крім того, за прослуховування ефіру можна буде заробити токени. Аудиторію чекає багато конкурсів, опитувань і вікторин, за участь у яких переможці отримають QMALL токени на власний гаманець.