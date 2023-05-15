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Украинская биржа QMALL запустила первое в мире крипторадио

Фото: украинская биржа QMALL запустила первое в мире крипторадио (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Криптовалютная биржа QMALL сообщила о запуске первого в мире крипторадио - QMALL FM. Теперь всем желающим доступна круглосуточная live-трансляция с полезной информацией, инсайдами и музыкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения компании.

QMALL FM - первая в мире радиостанция для людей, интересующихся современными технологиями и стремящихся к финансовой независимости. Радиоэфиры посвящены главным технологическим трендам и возможностям заработка в современном мире.

С 15 мая слушатели уже могут подключиться к трансляции на сайте или через приложение, о чем стало известно с официальных страниц QMALL FM в соцсетях.

Как отмечают в компании, идея возникла не просто так - за развлекательным форматом на самом деле скрыта полезная цель.

"Мы уже долгое время разрабатывали эту идею. Криптокомьюнити Украины стремительно растет и запрос на полезные знания соответственно тоже. Мы придумали, как связать молодежный, развлекательный и бунтарский дух крипты с действительно эффективной информацией для большой аудитории. Идеальным решением стало радио. Каждый найдет здесь что-то для себя - музыку на фон, интересные подкасты с топами индустрии, аналитику, обучение и даже инсайдерскую информацию", - говорит Богдан Прилепа, CEO биржи QMALL.

Музыкальный контент будет сопровождаться оперативными новостями с акцентом на технологии, крипторинок и инвестиции. На эфирах QMALL FM запланированы специальные рубрики, адаптированные к запросам комьюнити.

Контент на радио также будет полезен новичкам в крипте. Отдельные темы и рубрики посвящены инвестициям, правильному старту на рынке, а также безопасному использованию активов.

На сайте радио доступен блог, транслирующий в текстовом виде самые полезные темы эфиров и учебные материалы.

"QMALL FM обладает большим потенциалом в развитии криптокомьюнити в Украине. Мы верим, что это будет источник надежной и достоверной информации о криптовалютах и блокчейн-технологиях как для профессионалов, так и для новичков. Это еще один шаг к нашей цели - сделать Украину одним из лидеров в мире в области цифровых активов и блокчейна", - подытожил Николай Удянский.

Радио работает в онлайн-режиме, однако команда проекта уже анонсировала получение лицензии и выход FM-радиостанции в национальный эфир.

Кроме того, за прослушивание эфира можно будет заработать токенов. Аудиторию ждет множество конкурсов, опросов и викторин, за участие в которых победители получат QMALL токены на собственный кошелек.

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криптоиндустрия