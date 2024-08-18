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Українська авіація знищила ще один міст у Курській області (відео)

Ілюстративне фото: українська авіація знищила ще один міст у Курській області (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українська авіація знищила вже другий міст у Курській області через річку Сейм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколи Олещука.

За його словами, авіація Повітряних Сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей. Це матиме значний вплив на ворога, адже позбавляє його логістичних спроможностей.

"Вкотре дякую льотчикам за професіоналізм і результат! Разом – до перемоги", - написав Олещук.

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни почали скаржитись, що українські війська нібито знищили міст через річку Сейм біля села Зване, що у Курській області.

Що передувало

Минулої п'ятниці росіяни заявили про знищення одного з мостів через річку Сейм біля села Глушкове у Курській області. Це була одна з найважливіших логістичних артерій росіян. Водночас, окупанти заявили, що Україна застосувала "кілька американських ракет HIMARS" для знищення мосту. 

В той час вони також почали заявляти про обстріл ще одного мосту в селі Зване. Однак підтверджень цьому не було.

Згодом командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук опублікував відео знищення мосту біля Глушкового. Він розповів, що в операції у Курській області бере участь і українська авіація.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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