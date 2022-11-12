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Українська авіація завдала потужних ударів по скупченню ворожої техніки на півдні

Фото: Авіація ЗСУ завдала потужних ударів по скупченню ворожої техніки на півдні (facebook.com/831BrTA)
Автор: Олег Васьків

Українські захисники завдають потужних ударів по російських окупантах на півдні. Наші воїни 11 листопада знищили десятки одиниць живої сили ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Авіація ЗСУ двічі атакувала скупчення техніки загарбників у Бериславському та Херсонському районах.

Своєю чергою ракетними та артилерійськими підрозділами виконано 34 вогневі завдання.

Підтверджені втрати РФ складають:

  • 25 солдатів;
  • 3 самохідні крупнокаліберні гаубиці "Мста-С";
  • 6 одиниць автотехніки;
  • склад боєприпасів у Каховському районі.

"У результаті точних ударів Сил оборони по штабу російських військ у населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області понад 30 окупантів загинуло, знищено 2 танки та 4 вантажівки", - додали в ОК "Південь".

Нагадаємо, площа звільненої від російських окупантів території на півдні України склала вже понад 3 тисячі квадратних кілометрів.

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Війна Росії проти України