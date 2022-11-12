Українська авіація завдала потужних ударів по скупченню ворожої техніки на півдні

Українські захисники завдають потужних ударів по російських окупантах на півдні. Наші воїни 11 листопада знищили десятки одиниць живої сили ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
Авіація ЗСУ двічі атакувала скупчення техніки загарбників у Бериславському та Херсонському районах.
Своєю чергою ракетними та артилерійськими підрозділами виконано 34 вогневі завдання.
Підтверджені втрати РФ складають:
"У результаті точних ударів Сил оборони по штабу російських військ у населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області понад 30 окупантів загинуло, знищено 2 танки та 4 вантажівки", - додали в ОК "Південь".
Нагадаємо, площа звільненої від російських окупантів території на півдні України склала вже понад 3 тисячі квадратних кілометрів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.