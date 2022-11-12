Украинская авиация нанесла мощные удары по скоплению вражеской техники на юге

Фото: Авиация ВСУ нанесла мощные удары по скоплению вражеской техники на юге (facebook.com/831BrTA)

Украинские защитники наносят мощные удары по российским оккупантам на юге. Наши воины 11 ноября уничтожили десятки единиц живой силы врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Авиация ВСУ дважды атаковала скопление техники захватчиков в Бериславском и Херсонском районах. В свою очередь ракетными и артиллерийскими подразделениями выполнено 34 огневые задачи. Подтвержденные потери РФ составляют: 25 солдат;

3 самоходные крупнокалиберные гаубицы "Мста-С";

6 единиц автотехники;

склад боеприпасов в Каховском районе "В результате точных ударов Сил обороны по штабу российских войск в населенном пункте Красный Маяк Херсонской области более 30 оккупантов погибли, уничтожены 2 танка и 4 грузовика", - добавили в ОК "Юг".