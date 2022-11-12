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Украинская авиация нанесла мощные удары по скоплению вражеской техники на юге

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Суббота 12 ноября 2022 02:49
Украинская авиация нанесла мощные удары по скоплению вражеской техники на юге Фото: Авиация ВСУ нанесла мощные удары по скоплению вражеской техники на юге (facebook.com/831BrTA)
Автор: Олег Васкив

Украинские защитники наносят мощные удары по российским оккупантам на юге. Наши воины 11 ноября уничтожили десятки единиц живой силы врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Авиация ВСУ дважды атаковала скопление техники захватчиков в Бериславском и Херсонском районах.

В свою очередь ракетными и артиллерийскими подразделениями выполнено 34 огневые задачи.

Подтвержденные потери РФ составляют:

  • 25 солдат;
  • 3 самоходные крупнокалиберные гаубицы "Мста-С";
  • 6 единиц автотехники;
  • склад боеприпасов в Каховском районе

"В результате точных ударов Сил обороны по штабу российских войск в населенном пункте Красный Маяк Херсонской области более 30 оккупантов погибли, уничтожены 2 танка и 4 грузовика", - добавили в ОК "Юг".

Напомним, площадь освобожденной от российских оккупантов территории на юге Украины составила уже более 3 тысяч квадратных километров.

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