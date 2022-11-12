Украинская авиация нанесла мощные удары по скоплению вражеской техники на юге
Украинские защитники наносят мощные удары по российским оккупантам на юге. Наши воины 11 ноября уничтожили десятки единиц живой силы врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Авиация ВСУ дважды атаковала скопление техники захватчиков в Бериславском и Херсонском районах.
В свою очередь ракетными и артиллерийскими подразделениями выполнено 34 огневые задачи.
Подтвержденные потери РФ составляют:
- 25 солдат;
- 3 самоходные крупнокалиберные гаубицы "Мста-С";
- 6 единиц автотехники;
- склад боеприпасов в Каховском районе
"В результате точных ударов Сил обороны по штабу российских войск в населенном пункте Красный Маяк Херсонской области более 30 оккупантов погибли, уничтожены 2 танка и 4 грузовика", - добавили в ОК "Юг".
Напомним, площадь освобожденной от российских оккупантов территории на юге Украины составила уже более 3 тысяч квадратных километров.
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