Над Україною з'явилось полярне сяйво. Коли ще можна буде побачити унікальне явище

Чому полярне сяйво з'являється над Україною і чи стане воно звичним для нас

10 жовтня полярне сяйво спостерігали жителі Київщини, Вінниччини, Рівненщини, Полтавщини, Дніпропетровщини, Харківщини, Сумщини, Одещини та інших регіонів України.

"Вперше в житті над Харковом бачу таке яскраве полярне сяйво. Просто смуги в небі до зеніту майже піднімаються. Постійно змінюється на очах. То розгорається, то гасне", – написав астроном Володимир Кажанов у Facebook.

Полярне сяйво над Харковом (фото: Facebook/Володимир Кажанов)

Полярне сяйво над Верховиною Івано-Франківської області (фото: Facebook/Іванна Кіщук)

Полярне сяйво виникає через велику активність Сонця. Зараз світило перебуває на піку свого 11-річного циклу, тож на ньому часто виникають спалахи, які викидають хмару заряджених частинок у міжпланетний космічний простір.

Магнітне поле Землі більшість цих частинок відсіює, але якщо вони проникають в атмосферу, то збуджують атоми газів і з'являється сяйво.

Полярне сяйво у Дніпрі (фото: Суспільне)

Для України полярне сяйво не характерне, але через високу активність Сонця, заряджені частинки доходять до наших широт. Втім, в Головній обсерваторії в НАН України зазначають, що це явище не стане звичним для нас і виникатиме рідше, коли активність Сонця знизиться.

Полярне сяйво зафіксували і на лінії фронту (фото: Telegram/Національна гвардія України)

Як правильно спостерігати за полярним сяйвом

Полярне сяйво не є статичним явищем, щоб його побачити треба дотриматись певних умов.

"Треба дивитись в північну сторону неба. Якщо є можливість, знайдіть місце для спостереження без світлового "забруднення", подалі від ліхтарів вуличного освітлення і високих дерев чи будинків. Бажано, що б був вид на обрій", – радить Кажанов.

Якщо полярного сяйва не видно, варто спробувати зробити фото смартфоном. Слід налаштувати зйомку з довгою експозицією, або встановити фотоапарат на штатив та зробити кілька знімків з довгою витримкою 5, 10, 20 секунд.

Також варто врахувати, що кольори полярного сяйва через об'єктиви фотокамер чи смартфонів є яскравішими, ніж наяву.

Полярне сяйво над Одесою (фото: Facebook/Владислав Балинський)

Коли ще можна буде побачити полярне сяйво над Україною

Полярне сяйво в Україні спричинила геомагнітна буря класу G4. Це друга за потужністю буря за шкалою NOAA. Такі виникають до 100 разів за 11-річний сонячний цикл. Потужнішими за них є тільки G5, які виникають лише 4 рази за цикл.

За даними ресурсу Meteoagent, цієї п'ятниці, 11 жовтня, спостерігається рекордний показник геомагнітної активності. За прогнозами, спалахи на Сонці триватимуть до неділі. Тож, ймовірно, полярне сяйво знову виникатиме над Україною і його можна буде спостерігати до ранку 13 жовтня.

"Геомагнітна буря безумовно спричинить полярні сяйва, але чи будемо ми бачити його на широті Києва – це важко спрогнозувати", – каже завідувач лабораторії Головної астрономічної обсерваторії НАН України Іван Крячко.

За його словами, спад активності Сонця відбудеться у кінці першої половини 2025 року, а сам сонячний цикл закінчиться у 2030 році – тоді світило буде у мінімумі своєї активності.

"Варто наголосити, що навіть при спаді активності Сонця, спалахи на ньому можуть бути не часті, але потужні – тоді ми знову зможемо бачити полярні сяйва", – додає Крячко.