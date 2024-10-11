Над Украиной появилось полярное сияние. Когда еще можно будет увидеть уникальное явление

Почему полярное сияние появляется над Украиной и станет ли оно привычным для нас

10 октября полярное сияние наблюдали жители Киевской, Винницкой, Ровенской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Одесской областей и других регионов Украины.

"Впервые в жизни над Харьковом вижу такое яркое полярное сияние. Просто полосы в небе к зениту почти поднимаются. Постоянно меняется на глазах. То разгорается, то гаснет", – написал астроном Владимир Кажанов в Facebook.

Полярное сияние над Харьковом (фото: Facebook/Владимир Кажанов)

Полярное сияние возникает из-за большой активности Солнца. Сейчас светило находится на пике своего 11-летнего цикла, поэтому на нем часто возникают вспышки, выбрасывающие облако заряженных частиц в межпланетное космическое пространство.

Магнитное поле Земли большинство этих частиц отсеивают, но если они проникают в атмосферу, то возбуждают атомы газов и появляется сияние.

Полярное сияние над Верховиной Ивано-Франковской области (фото: Facebook/Иванна Кищук)

Для Украины полярное сияние не характерно, но из-за высокой активности Солнца заряженные частицы доходят до наших широт. Но в Главной обсерватории в НАН Украины отмечают, что это явление не станет привычным для нас и будет реже появляться, когда активность Солнца снизится.

Полярное сияние в Днепре (фото: "Суспільне")

Как правильно наблюдать за полярным сиянием

Полярное сияние не является статичным явлением, поэтому чтобы его увидеть, нужно соблюдать определенные условия.

"Надо смотреть в северную сторону неба. Если есть возможность, найдите место для наблюдения без светового "загрязнения", подальше от фонарей уличного освещения и высоких деревьев или домов. Желательно, чтобы был вид на горизонт", – советует Кажанов.

Если полярного сияния не видно, следует попытаться сделать фото смартфоном. Настройте съемку с длинной экспозицией или установить фотоаппарат на штатив и сделать несколько снимков с длинной выдержкой 5, 10, 20 секунд.

Также стоит учесть, что цвета полярного сияния через объективы фотокамер или смартфонов ярче, чем наяву.

Полярное сияние над Одессой (фото: Facebook/Владислав Балинский)

Когда еще можно будет увидеть полярное сияние над Украиной

Полярное сияние в Украине вызвала геомагнитная буря класса G4. Это вторая по мощности буря по шкале NOAA. Такие возникают до 100 раз за 11-летний солнечный цикл. Мощнее их только G5, которые возникают лишь 4 раза за цикл.

По данным ресурса Meteoagent, в эту пятницу, 11 октября, наблюдается рекордный показатель геомагнитной активности. По прогнозам, вспышки на Солнце продлятся до воскресенья. Так что, вероятно, полярное сияние будет вновь возникать над Украиной и его можно будет наблюдать до утра 13 октября.

"Геомагнитная буря безусловно приведет к полярным сияниям, но будем ли мы видеть его на широте Киева – это трудно спрогнозировать", – говорит заведующий лабораторией Главной астрономической обсерватории НАН Украины Иван Крячко.

По его словам, спад активности Солнца начнется в конце первой половины 2025 года, а сам солнечный цикл закончится в 2030 году – тогда светило будет в минимуме своей активности.

"Стоит подчеркнуть, что даже при спаде активности Солнца, вспышки на нем могут быть не часты, но мощны – тогда мы снова сможем увидеть полярные сияния", – добавляет Крячко.