Україною шириться тривога: РФ запустила "Шахеди" з декількох напрямків

Російська Федерація запустила безпілотники типу "Шахед" по території в України ввечері четверга, 20 березня. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
За даними Повітряних сил, російська армія запустила декілька груп безпілотників з різних напрямків.
Перші дрони рухались з прикордоння Харківської області. Також ворожі безпілотники було помічено на межі Харківської та Донецької областей.
Окрім цього російські "Шахеди" рухаються з південного напрямку, через Запорізьку область до центральних регіонів.
Де помічено дрони станом на 21:15:
Нагадаємо, минулої ночі під ворожою атакою була Кіровоградська область та Кропивницький. Відомо, що через атаку у Кропивницькому через атаку РФ постраждали 10 людей, серед них є діти.
Також російські дрони збивали на підступах до Києва. ППО збила 11 безпілотників, враховуючи той факт, що тривоги в Києві не оголошували.
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