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Україною шириться тривога: РФ запустила "Шахеди" з декількох напрямків

Ілюстративне фото: РФ запустила "Шахеди" з декількох напрямків (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація запустила безпілотники типу "Шахед" по території в України ввечері четверга, 20 березня. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, російська армія запустила декілька груп безпілотників з різних напрямків.

Перші дрони рухались з прикордоння Харківської області. Також ворожі безпілотники було помічено на межі Харківської та Донецької областей.

Окрім цього російські "Шахеди" рухаються з південного напрямку, через Запорізьку область до центральних регіонів.

Де помічено дрони станом на 21:15:

  • БпЛА над Запорізькою областю, курс - північно-західний;
  • БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс - північно-західний;
  • БпЛА на півночі та в центральній частині Харківщини, курс - західний/південно-західний/південний;
  • БпЛА в акваторії Чорного моря, курс - північно-західний/західний;
  • БпЛА на межі Донеччини і Харківщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА на півночі, півдні та в центральній частині Сумщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА на сході Кіровоградщини та півдні Полтавщини, курс - північно-західний.

Де оголошено тривогу

Наслідки атаки РФ по Україні

Нагадаємо, минулої ночі під ворожою атакою була Кіровоградська область та Кропивницький. Відомо, що через атаку у Кропивницькому через атаку РФ постраждали 10 людей, серед них є діти.

Також російські дрони збивали на підступах до Києва. ППО збила 11 безпілотників, враховуючи той факт, що тривоги в Києві не оголошували.

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