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Україною шириться повітряна тривога, в ЗСУ назвали причину

Фото: Україною шириться повітряна тривога, в Повітряних силах назвали причину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В низці областей України була оголошена повітряна тривога. Росія може вдатись до застосування балістичних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Фото: карта повітряних тривог

Як пояснив спікер Повітряних сил Юрій Ігнат, повітряна тривога була оголошена через ризик застосування Росією балістичних ракет.

"Врятуватися від них за допомогою ППО наразі ми не можемо, тому закликаємо ще раз, хто бачить інформацію про тривогу, - реагувати на неї", - відзначив спікер Повітряних сил.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", внаслідок пошкодження літака-розвідника А-50, знизилась імовірність запуску гіперзвукових аеробалістичних ракет із російських винищувачів МіГ-31К.

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