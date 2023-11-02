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Україною шириться повітряна тривога, є ризик застосування балістики (відбій)

Четвер 02 листопада 2023 16:59
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Україною шириться повітряна тривога, є ризик застосування балістики (відбій) Фото: повітряна тривога в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

По території України сьогодні, 2 листопада, шириться повітряна тривога. Існує ризик застосування балістичного озброєння ворогом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога

Станом на 16:57 мапа повітряних тривог виглядає так:

Україною шириться повітряна тривога, є ризик застосування балістики (відбій)

Причина повітряної тривоги

Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через ризик застосування російськими терористами балістичного озброєння.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - пише пресслужба.

Відбій повітряної тривоги

В низці областей України почали оголошувати про відбій повітряної тривоги. Станом на 17:24 загроза залишається у Миколаївській, Херсонській, Сумській, Запорізькій та Донецькій областях.

Україною шириться повітряна тривога, є ризик застосування балістики (відбій)

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