Україною шириться повітряна тривога, є ризик застосування балістики (відбій)
По території України сьогодні, 2 листопада, шириться повітряна тривога. Існує ризик застосування балістичного озброєння ворогом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Де оголошена тривога
Станом на 16:57 мапа повітряних тривог виглядає так:
Причина повітряної тривоги
Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через ризик застосування російськими терористами балістичного озброєння.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - пише пресслужба.
Відбій повітряної тривоги
В низці областей України почали оголошувати про відбій повітряної тривоги. Станом на 17:24 загроза залишається у Миколаївській, Херсонській, Сумській, Запорізькій та Донецькій областях.
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