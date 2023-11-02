По Украине распространяется воздушная тревога, есть риск применения баллистики (отбой)
По территории Украины сегодня, 2 ноября, распространяется воздушная тревога. Существует риск применения баллистического вооружения врагом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Где объявлена тревога
По состоянию на 16:57 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:
Причина воздушной тревоги
Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена из-за риска применения российскими террористами баллистического вооружения.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", - пишет пресс-служба.
Отбой воздушной тревоги
В ряде областей Украины начали объявлять об отбое воздушной тревоги. По состоянию на 17:24 угроза остается в Николаевской, Херсонской, Сумской, Запорожской и Донецкой областях.
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