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Україною шириться повітряна тривога: в чому причина (відбій)

Середа 20 грудня 2023 15:51
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Україною шириться повітряна тривога: в чому причина (відбій) Фото: Україною шириться повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україною шириться повітряна тривога. Попереджають про ризик застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога

Станом на 15:46 повітряну тривогу було оголошено майже по усій території України, окрім заходу й Одеської області. Мапа виглядає так:

Україною шириться повітряна тривога: в чому причина (відбій)

Фото: карта повітряних тривог станом на 15:46 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу! У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття!", - пише пресслужба Повітряних сил.

Зафіксовано ракету

"Ракета на Кривий ріг", - попередили Повітряні сили.

Відбій повітряної тривоги

В Україні почали поступово оголошувати відбій повітряної тривоги, яка тривала близько пів години.

Обстріл України, у ніч на 20 грудня

У ніч на 20 грудня російські терористи вкотре атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed. Пуски відбулись із районів - Чауда, кримської Балаклави.

Загалом було зафіксовано 19 "Шахедів", 18 з яких знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах:

  • Одеської;
  • Херсонської;
  • Дніпропетровської;
  • Вінницької;
  • Хмельницької;
  • Київської;
  • Чернігівської;
  • Кіровоградської областей.

"Крім того, противник завдав удару двома зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 з Бєлгородської області - Росії по Харківській області", - розповіли в Повітряних силах.

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