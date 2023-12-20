По Украине распространяется воздушная тревога: в чем причина (отбой)
По Украине распространяется воздушная тревога. Предупреждают о риске применения врагом баллистического вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Где объявлена тревога
По состоянию на 15:46 воздушная тревога была объявлена почти по всей территории Украины, кроме запада и Одесской области. Карта выглядит так:
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 15:46 (alerts.in.ua)
Причина воздушной тревоги
Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена из-за угрозы применения баллистического вооружения с востока.
"Угроза применения баллистического вооружения с востока! В случае объявления воздушной тревоги - направляйтесь в укрытие!", - пишет пресс-служба Воздушных сил.
Зафиксирована ракета
"Ракета на Кривой рог", - предупредили Воздушные силы.
В Украине начали постепенно объявлять отбой воздушной тревоги, которая длилась около получаса.
Отбой воздушной тревоги
Обстрел Украины, в ночь на 20 декабря
В ночь на 20 декабря российские террористы в очередной раз атаковали Украину ударными БпЛА типа Shahed. Пуски состоялись из районов - Чауда, крымской Балаклавы.
Всего было зафиксировано 19 "Шахедов", 18 из которых уничтожено силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах:
- Одесской;
- Херсонской;
- Днепропетровской;
- Винницкой;
- Хмельницкой;
- Киевской;
- Черниговской;
- Кировоградской областей.
"Кроме того, противник нанес удар двумя зенитными управляемыми ракетами из ЗРК С-300 из Белгородской области - России по Харьковской области", - рассказали в Воздушных силах.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.