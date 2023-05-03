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Україною шириться повітряна тривога

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Україна, Середа 03 травня 2023 16:31
Україною шириться повітряна тривога Фото: Україною шириться повітряна тривога (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 3 травня, Україною почала шириться повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Оновлено о 16:46.

В Києві повторно оголосили повітряну тривогу.

Оновлено о 16:42.

В Житомирській області та в Києві - відбій повітряної тривоги.

Оновлено о 16:40.

За даними Бучанської міської ради тривогу оголосили через зліт російської тактичної авіації.

"Попередньо - через зліт Ту-22 на північному сході. Можливі пуски ракет Х-31", - заявили в міськраді.

Станом на 16:35 повітряна тривога поширилась на Сумську, Київську та Житомирську області.

Станом на 16:30 повітряна тривога оголошена в Чернігівській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Черкаській, Луганській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях, а також в Києві та Криму.

Україною шириться повітряна тривога

Раніше повідомлялося, що в Києві та області цієї ночі кілька разів лунали звуки вибухів на тлі повітряної тривоги та роботи ППО.

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