Україною шириться повітряна тривога
Сьогодні, 3 травня, Україною почала шириться повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Оновлено о 16:46.
В Києві повторно оголосили повітряну тривогу.
Оновлено о 16:42.
В Житомирській області та в Києві - відбій повітряної тривоги.
Оновлено о 16:40.
За даними Бучанської міської ради тривогу оголосили через зліт російської тактичної авіації.
"Попередньо - через зліт Ту-22 на північному сході. Можливі пуски ракет Х-31", - заявили в міськраді.
Станом на 16:35 повітряна тривога поширилась на Сумську, Київську та Житомирську області.
Станом на 16:30 повітряна тривога оголошена в Чернігівській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Черкаській, Луганській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях, а також в Києві та Криму.
Раніше повідомлялося, що в Києві та області цієї ночі кілька разів лунали звуки вибухів на тлі повітряної тривоги та роботи ППО.
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