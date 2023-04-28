Україною шириться повітряна тривога, є загроза ракет

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

"Увага! Ракетна загроза! Не нехтуємо своєю безпекою! Залишаємося в укриттях! Віримо в ЗСУ", - написав він в своєму Telegram-каналі.

"З 18-20 ймовірний підліт ракет. Від Ту", - повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Станом на 18:05 тривога охопила Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Дніпропетровську, Харківську, Сумську, Полтавську, Донецьку, Луганську та частково Кіровоградську області, а також Крим.

"Перейдіть в укриття або інші безпечні місця та залишайтеся там до відбою", - наголосили в адміністрації.

Київська обласна військова адміністрація повідомила , що в Київській області є загроза ракетної атаки.

Тривога поширилась на Чернігівську, Черкаську, Вінницьку, Житомирську, Кіровоградську та Київську області, а також на місто Київ.

Станом на 19: 20 повітряна тривога скасована у всіх областях України окрім Луганської області та Криму.

Нагадаємо, російські війська цієї ночі масовано атакували Україну. Ворог випустив 23 ракети, з яких 21 вдалося збити, але все ж є наслідки від влучання та падіння уламків ракет.

Все, що відомо про нічну атаку можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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