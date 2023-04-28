По Украине распространяется воздушная тревога, есть угроза ракет

Сегодня, 28 апреля, по Украине начала распространяться воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

"Внимание! Ракетная угроза! Не пренебрегаем своей безопасностью! Остаемся в укрытиях! Верим в ВСУ", - написал он в своем Telegram-канале.

"С 18-20 вероятный подлет ракет. От Ту", – сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По состоянию на 18:05 тревога охватила Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Сумскую, Полтавскую, Донецкую, Луганскую и частично Кировоградскую области, а также Крым.

"Перейдите в укрытие или другие безопасные места и оставайтесь там до отбоя", - подчеркнули в администрации.

Киевская областная военная администрация сообщила , что в Киевской области есть угроза ракетной атаки.

Тревога распространилась на Черниговскую, Черкасскую, Винницкую, Житомирскую, Кировоградскую и Киевскую области, а также на город Киев.

Напомним, российские войска этой ночью массированно атаковали Украину. Враг выпустил 23 ракеты, из которых 21 удалось сбить, но все же есть последствия от попадания и падения обломков ракет.

Все, что известно о ночной атаке, можно узнать в материале РБК-Украина.

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