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По Украине распространяется воздушная тревога, есть угроза ракет

Фото: по Украине ширится воздушная тревога (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 28 апреля, по Украине начала распространяться воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено о 18:30.

Тревога распространилась на Черниговскую, Черкасскую, Винницкую, Житомирскую, Кировоградскую и Киевскую области, а также на город Киев.

"Есть ракетная угроза", - заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Киевская областная военная администрация сообщила, что в Киевской области есть угроза ракетной атаки.

"Перейдите в укрытие или другие безопасные места и оставайтесь там до отбоя", - подчеркнули в администрации.

МВД призывает не сообщать о местонахождении ПВО.

По состоянию на 18:05 тревога охватила Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Сумскую, Полтавскую, Донецкую, Луганскую и частично Кировоградскую области, а также Крым.

"С 18-20 вероятный подлет ракет. От Ту", – сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

В свою очередь начальник Полтавской ОВ Дмитрий Лунин отметил опасность ракетной угрозы.

"Внимание! Ракетная угроза! Не пренебрегаем своей безопасностью! Остаемся в укрытиях! Верим в ВСУ", - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, российские войска этой ночью массированно атаковали Украину. Враг выпустил 23 ракеты, из которых 21 удалось сбить, но все же есть последствия от попадания и падения обломков ракет.

Все, что известно о ночной атаке, можно узнать в материале РБК-Украина.

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