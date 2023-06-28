UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україномовні аудіогіди: Зеленська розповіла про нову послугу і де вона доступна

Фото: Олена Зеленська, перша леді України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Сергій Пишкін

Впровадження україномовних аудіогідів в музеях й, наприклад, історичних пам'ятках має не лише туристичне значення, однак є й рукою допомоги нашим переселенцям, які зараз знаходяться за кордоном.

Про це розповіла перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю РБК-Україна.

Як розповіла перша леді України, ідея щодо впровадження україномовних аудіогідів їй спала на думку під час подорожі іншими країнами.

"Майже всюди, де я була як туристка, були різноманітні варіанти, і російської багато, але української не було майже ніде. Я почала вивчати це питання і знайшла тільки кілька прикладів", - розповіла Олена Зеленська.

За її словами, раніше україномовні аудіогіди вона зустрічала лише в Польщі та Берліні, після чого зрозуміла, що це є велика можливість для діяльності, а саме:

  • пропагування України та української мови;
  • допомоги переселенцям.

На момент виходу матеріалу проєкт налічує вже 67 аудіоекскурсій у 42 країнах світу.

"Це дійсно рука допомоги від України нашим переселенцям, які зараз знаходяться за кордоном. Ми чули від дипломатичних установ з різних країн, що наші люди хочуть долучатися до мистецтва, до історії країн, в яких вони перебувають. І так – це краще робити рідною мовою. Тому це користується попитом, я сподіваюся, що далі буде більше", - відзначила Зеленська.

Де функціонують україномовні аудіогіди?

Наразі, в межах проєкту, аудіогіди вже функціонують в:

  • Колізеї (Італія);
  • Версалі (Франція);
  • галереї Альбертіна та палаці Шенбрунн (Австрія);
  • палаці Долмабахче (Туреччина);
  • Лондонському Тауері;
  • палаці Шарлоттенбург (Берлін);
  • Музеї Ваза (Швеція);
  • Національному музеї "Палац Великих князів Литовських" (Литва);
  • храмі Улувату на Балі (Індонезія);
  • Національному музеї Катару;
  • на автобусних туристичних маршрутах Hop-on Hop-off в Осло (Норвегія);
  • в Афінах, Піреї, місті Вільнюс, Лісабон, Порто, Сінтра тощо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олена Зеленська