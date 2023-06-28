Україномовні аудіогіди: Зеленська розповіла про нову послугу і де вона доступна

Як розповіла перша леді України, ідея щодо впровадження україномовних аудіогідів їй спала на думку під час подорожі іншими країнами.

"Майже всюди, де я була як туристка, були різноманітні варіанти, і російської багато, але української не було майже ніде. Я почала вивчати це питання і знайшла тільки кілька прикладів", - розповіла Олена Зеленська.

За її словами, раніше україномовні аудіогіди вона зустрічала лише в Польщі та Берліні, після чого зрозуміла, що це є велика можливість для діяльності, а саме:

пропагування України та української мови;

допомоги переселенцям.

На момент виходу матеріалу проєкт налічує вже 67 аудіоекскурсій у 42 країнах світу.

"Це дійсно рука допомоги від України нашим переселенцям, які зараз знаходяться за кордоном. Ми чули від дипломатичних установ з різних країн, що наші люди хочуть долучатися до мистецтва, до історії країн, в яких вони перебувають. І так – це краще робити рідною мовою. Тому це користується попитом, я сподіваюся, що далі буде більше", - відзначила Зеленська.

Де функціонують україномовні аудіогіди?

Наразі, в межах проєкту, аудіогіди вже функціонують в: