Україномовні аудіогіди: Зеленська розповіла про нову послугу і де вона доступна
Впровадження україномовних аудіогідів в музеях й, наприклад, історичних пам'ятках має не лише туристичне значення, однак є й рукою допомоги нашим переселенцям, які зараз знаходяться за кордоном.
Про це розповіла перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю РБК-Україна.
Як розповіла перша леді України, ідея щодо впровадження україномовних аудіогідів їй спала на думку під час подорожі іншими країнами.
"Майже всюди, де я була як туристка, були різноманітні варіанти, і російської багато, але української не було майже ніде. Я почала вивчати це питання і знайшла тільки кілька прикладів", - розповіла Олена Зеленська.
За її словами, раніше україномовні аудіогіди вона зустрічала лише в Польщі та Берліні, після чого зрозуміла, що це є велика можливість для діяльності, а саме:
- пропагування України та української мови;
- допомоги переселенцям.
На момент виходу матеріалу проєкт налічує вже 67 аудіоекскурсій у 42 країнах світу.
"Це дійсно рука допомоги від України нашим переселенцям, які зараз знаходяться за кордоном. Ми чули від дипломатичних установ з різних країн, що наші люди хочуть долучатися до мистецтва, до історії країн, в яких вони перебувають. І так – це краще робити рідною мовою. Тому це користується попитом, я сподіваюся, що далі буде більше", - відзначила Зеленська.
Де функціонують україномовні аудіогіди?
Наразі, в межах проєкту, аудіогіди вже функціонують в:
- Колізеї (Італія);
- Версалі (Франція);
- галереї Альбертіна та палаці Шенбрунн (Австрія);
- палаці Долмабахче (Туреччина);
- Лондонському Тауері;
- палаці Шарлоттенбург (Берлін);
- Музеї Ваза (Швеція);
- Національному музеї "Палац Великих князів Литовських" (Литва);
- храмі Улувату на Балі (Індонезія);
- Національному музеї Катару;
- на автобусних туристичних маршрутах Hop-on Hop-off в Осло (Норвегія);
- в Афінах, Піреї, місті Вільнюс, Лісабон, Порто, Сінтра тощо.
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