Україномовні аудіогіди: Зеленська розповіла про нову послугу і де вона доступна

Впровадження україномовних аудіогідів в музеях й, наприклад, історичних пам'ятках має не лише туристичне значення, однак є й рукою допомоги нашим переселенцям, які зараз знаходяться за кордоном.

Як розповіла перша леді України, ідея щодо впровадження україномовних аудіогідів їй спала на думку під час подорожі іншими країнами.

"Майже всюди, де я була як туристка, були різноманітні варіанти, і російської багато, але української не було майже ніде. Я почала вивчати це питання і знайшла тільки кілька прикладів", - розповіла Олена Зеленська.

За її словами, раніше україномовні аудіогіди вона зустрічала лише в Польщі та Берліні, після чого зрозуміла, що це є велика можливість для діяльності, а саме:

пропагування України та української мови;

допомоги переселенцям.

На момент виходу матеріалу проєкт налічує вже 67 аудіоекскурсій у 42 країнах світу.

"Це дійсно рука допомоги від України нашим переселенцям, які зараз знаходяться за кордоном. Ми чули від дипломатичних установ з різних країн, що наші люди хочуть долучатися до мистецтва, до історії країн, в яких вони перебувають. І так – це краще робити рідною мовою. Тому це користується попитом, я сподіваюся, що далі буде більше", - відзначила Зеленська.

Де функціонують україномовні аудіогіди?

Наразі, в межах проєкту, аудіогіди вже функціонують в: