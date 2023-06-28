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Украиноязычные аудиогиды: Зеленская рассказала о новой услуге и где она доступна

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Среда 28 июня 2023 11:32
Украиноязычные аудиогиды: Зеленская рассказала о новой услуге и где она доступна Фото: Елена Зеленская, первая леди Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Сергей Пышкин

Внедрение украиноязычных аудиогидов в музеях и, например, исторических достопримечательностях имеет не только туристическое значение, однако является и рукой помощи нашим переселенцам, которые сейчас находятся за рубежом.

Об этом рассказала первая леди Украины Елена Зеленская в интервью РБК-Украина.

Как рассказала первая леди Украины, идея о внедрении украиноязычных аудиогидов ей пришла в голову во время путешествия по другим странам.

"Почти везде, где я была как туристка, были разнообразные варианты, и российского много, но украинского не было почти нигде. Я начала изучать этот вопрос и нашла только несколько примеров", - рассказала Елена Зеленская.

По ее словам, ранее украиноязычные аудиогиды она встречала только в Польше и Берлине, после чего поняла, что это большая возможность для деятельности, а именно:

  • пропаганды Украины и украинского языка;
  • помощи переселенцам.

На момент выхода материала проект насчитывает уже 67 аудиоэкскурсий в 42 странах мира.

"Это действительно рука помощи от Украины нашим переселенцам, которые сейчас находятся за рубежом. Мы слышали от дипломатических учреждений из разных стран, что наши люди хотят приобщаться к искусству, к истории стран, в которых они находятся. И да - это лучше делать на родном языке. Поэтому это пользуется спросом, я надеюсь, что дальше будет больше", - отметила Зеленская.

Где функционируют украиноязычные аудиогиды?

В рамках проекта аудиогиды уже функционируют в:

  • Колизеи (Италия);
  • Версале (Франция);
  • галереи Альбертина и дворцы Шенбрунн (Австрия);
  • дворце Долмабахче (Турция);
  • Лондонском Тауэре;
  • дворце Шарлоттенбург (Берлин);
  • Музеи Ваза (Швеция);
  • Национальном музее "Дворец Великих князей Литовских" (Литва);
  • храме Улувату на Бали (Индонезия);
  • Национальный музей Катара;
  • на автобусных туристических маршрутах Hop-on Hop-off в Осло (Норвегия);
  • в Афинах, Пирее, городе Вильнюс, Лиссабон, Порто, Синтра и т.д.

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