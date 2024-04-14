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Українки вибороли дві медалі на Кубку світу у Софії

Україна, Неділя 14 квітня 2024 19:27
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Українки вибороли дві медалі на Кубку світу у Софії Фото: Таїсія Онофрійчук (facebook.com/team.ukraine.rg)
Автор: Каріна Левицька

Українські спортсменки вибороли дві бронзові нагороди на Кубку світу у Софії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

У вправах із булавами Вікторія Онопрієнко отримала 33,000 бали й стала третьою.

Своєю чергою Таїсія Онофрійчук у вправах зі стрічкою здобула свою першу медаль на рівні Кубка світу.

Українки вибороли дві медалі на Кубку світу у Софії

"32,100 бали у підсумку дозволили 15-річній українці піднятися на третю сходинку п'єдесталу пошани", - повідомили в НОК.

Нагадаємо, на початку року українські шпажистки Тамара Сич, Анна Максименко, Поліна Спиридонова та Аліна Дмитрук зійшли на найвищу сходинку п'єдесталу пошани у командних змаганнях на етапі Європейського кадетського циклу з фехтування у Братиславі.

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