ua ru
Пн, 16 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українки Цуренко та Ястремська вилетіли на старті основної сітки Australian Open

Новость на русском →
Мельбурн, Понеділок 16 січня 2023 08:49
Українки Цуренко та Ястремська вилетіли на старті основної сітки Australian Open Фото: Даяна Ястремська не змогла здолати перше коло змагань (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Поразками завершилися виступи в першому раунді Відкритого чемпіонату Австралії для українських тенісисток Лесі Цуренко та Даяни Ястремської.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Australian Open-2023, 1-й раунд, жінки

Цуренко – Мухова – 0:2 (2:6, 1:6)

Ястремська – Остапенко – 0:2 (4:6, 2:6)

Досвідчена Цуренко організувала справжню феєрію з чешкою Муховою. Кожен із п'яти стартових геймів завершилися з однаковим підсумком – брейком. Попереду опинилася представниця Чехії, тож із цим додатковим імпульсом легко дотиснула українку (6:2).

Ще гіршими справи 33-річної тенісистки стали в другій партії. Мухова взяла перші три гейми. Далі Цуренко змогла розмочити рахунок, реалізувавши з четвертої спроби брейк-пойнт. Однак, розвинути успіх не змогла. Вона програла ще три гейми, зокрема і два на своїй подачі, та зачохлила ракетку.

Консервативнішим був хід подій у протистоянні Ястремської з латвійкою Остапенко. У першому сеті суперниці стабільно брали свої подачі аж до десятого гейму. За рахунку 4:5 на користь балтійської тенісистки вона зуміла "під нуль" виграти гейм на подачі українки та з брейком закрити партію.

Схожий сценарій опонентки реалізували і в другому сеті. Щоправда, цього разу Остапенко під завісу партії двічі перемогла на подачі Ястремської. Отже, українська тенісистка заслужено поступилася. Зокрема, відсоток її першої подачі склав катастрофічні 48%.

До слова, українки Костюк і Калініна пробилися в другий раунд Australian Open-2023.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Australian Open Даяна Ястремська Теннис
NEWS
Столтенберг анонсував додаткові поставки важкого озброєння Україні
Столтенберг анонсував додаткові поставки важкого озброєння Україні
DAILY
Зброя, яка змінить війну. Що Захід може надати Україні для перемоги над РФ
Юлія Акимовакоресподент Зброя, яка змінить війну. Що Захід може надати Україні для перемоги над РФ