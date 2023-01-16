Украинки Цуренко и Ястремская вылетели на старте основной сетки Australian Open

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Australian Open-2023, 1-й раунд, женщины

Цуренко – Мухова – 0:2 (2:6, 1:6)

Ястремская – Остапенко – 0:2 (4:6, 2:6)

Опытная Цуренко организовала настоящую феерию с чешкой Муховой. Каждый из пяти стартовых геймов завершились с одинаковым итогом – брейком. Впереди оказалась представительница Чехии, так что с этим дополнительным импульсом легко дожала украинку (6:2).

Еще хуже дела 33-летней теннисистки стали во второй партии. Мухова взяла первые три гейма. Дальше Цуренко смогла размочить счет, реализовав с четвертой попытки брейк-пойнт. Однако развить успех не смогла. Она проиграла еще три гейма, в том числе два на своей подаче, и зачехлила ракетку.

Более консервативным был ход событий в противостоянии Ястремской с латышкой Остапенко. В первом сете соперницы стабильно брали свои подачи вплоть до десятого гейма. При счете 4:5 в пользу балтийской теннисистки она сумела "под ноль" выиграть гейм на подаче украинки и с брейком закрыть партию.

Похожий сценарий оппонентки реализовали и во втором сете. Правда, в этот раз Остапенко под занавес партии дважды победила на подаче Ястремской. Итак, украинская теннисистка заслуженно уступила. В частности, процент ее первой подачи составил катастрофические 48%.