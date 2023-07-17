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Українки можуть пройти навчання з ведення бізнесу: як записатися

Фото: українки зможуть пройти навчання за програмою UWE Hub (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Цього року 10 тисяч українок зможуть пройти навчання за програмою UWE Hub. В межах реалізації програми в Україні буде створено мережу офлайн-хабів для жінок-підприємниць

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства економіки України.

"10 000 українок зможуть пройти цьогоріч навчання з підприємницької діяльності за програмою UWE Hub", - повідомили в міністерстві.

В межах реалізації програми UWE Hub в Україні буде створено мережу офлайн-хабів для жінок-підприємниць, де українки зможуть:

  • навчитися основ підприємництва;
  • навчитися інструментам розвитку своєї власної справи;
  • об’єднатися у жіночу бізнес-спільноту та знайти партнерів.

Окрім того, заплановано також онлайн-програми та різні спеціальні заходи.

Пройти навчання за програмою UWE Hub зможуть також понад 2 000 жінок, які вже отримали гранти від держави на старт або розвиток власної справи й ті, хто лише планує подати заявки на їх отримання.

Приєднатись до спільноти та ознайомитись з програмою можна за посиланням.

Деталі програми

Програма Ukrainian Women Entrepreneurs Hub, що реалізується Центром "Розвиток корпоративної соціальної відповідальності", спрямована на навчання 1 мільйона українських жінок.

В тому числі внутрішніх переселенок, започаткуванню власної справи або розширенню власного бізнесу, розвиток і підтримку спільноти таких жінок-підприємниць та інших стейкхолдерів, зацікавлених у розвитку жіночого підприємництва, через створення та розбудову мережі офлайн-хабів для жінок-підприємниць в Україні.

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