Украинки могут пройти обучение по ведению бизнеса: как записаться

"10 000 украинок смогут пройти в этом году обучение по предпринимательской деятельности по программе UWE Hub", - сообщили в министерстве.

В рамках реализации программы UWE Hub в Украине будет создана сеть офлайн-хабов для женщин-предпринимательниц, где украинки смогут:

научиться основам предпринимательства;

научиться инструментам развития своего собственного дела;

объединиться в женское бизнес-сообщество и найти партнеров.

Кроме того, запланированы также онлайн-программы и различные специальные мероприятия.

Пройти обучение по программе UWE Hub смогут также более 2 000 женщин, которые уже получили гранты от государства на старт или развитие собственного дела и те, кто только планирует подать заявки на их получение.

Присоединиться к сообществу и ознакомиться с программой можно по ссылке.

Детали программы

Программа Ukrainian Women Entrepreneurs Hub, реализуемая Центром "Развитие корпоративной социальной ответственности", направлена на обучение 1 миллиона украинских женщин.

В том числе внутренних переселенок, началу собственного дела или расширению собственного бизнеса, развитие и поддержку сообщества таких женщин-предпринимательниц и других стейкхолдеров, заинтересованных в развитии женского предпринимательства, через создание и развитие сети офлайн-хабов для женщин-предпринимательниц в Украине.

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