Українки мають право на фінансову підтримку при вагітності та пологах: які документи потрібні

Цьогоріч десятки жінок в Україні стали мамами - держава пропонує підтримку кожній із них. Соціальна допомога передбачена при вагітності та пологах, народженні чи усиновленні дитини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики України.
Грошову підтримку також можуть отримати мами, які виховують дитину самі, багатодітні сім’ї, діти з інвалідністю і діти-сироти.
В міністерстві детально пояснили, хто може отримати допомогу при вагітності та пологах, якою вона є, куди по неї звертатися та які документи підготувати.
Допомогу при вагітності та пологах можуть отримати:
Кожна з цих категорій жінок отримує різні виплати:
Допомогу при вагітності та пологах призначають органи соціального захисту населення за місцем проживання або - за місцем основної служби, якщо йдеться про жінок-військових, поліціянток, службовиць служб цивільного захисту.
Щоби отримати такий вид допомоги, треба подати паспорт, код платника податків (ІПН), довідку з банку про відкриття рахунку для отримання соціальних виплат.
Крім цього знадобляться:
А також одна з цих довідок з:
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