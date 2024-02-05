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Українки мають право на фінансову підтримку при вагітності та пологах: які документи потрібні

Фото: українки мають право на фінансову підтримку при вагітності та пологах (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Цьогоріч десятки жінок в Україні стали мамами - держава пропонує підтримку кожній із них. Соціальна допомога передбачена при вагітності та пологах, народженні чи усиновленні дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики України.

Грошову підтримку також можуть отримати мами, які виховують дитину самі, багатодітні сім’ї, діти з інвалідністю і діти-сироти.

В міністерстві детально пояснили, хто може отримати допомогу при вагітності та пологах, якою вона є, куди по неї звертатися та які документи підготувати.

Допомогу при вагітності та пологах можуть отримати:

  • студентки,
  • військовослужбовиці,
  • жінки, звільнені з роботи через ліквідацію організації чи установи,
  • підприємиці,
  • жінки, які не працюють.

Кожна з цих категорій жінок отримує різні виплати:

  • студентки, аспірантки, докторантки, клінічні ординаторки - місячну стипендію,
  • військовослужбовиці - 100% грошового забезпечення,
  • звільнені з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства - 100% середньомісячного доходу,
  • безробітні, але зареєстровані в центрі зайнятості - 100 % мінімальної допомоги з безробіття,
  • жінки, які не працюють, і підприємиці - 25% місячного прожиткового мінімуму.

Допомогу при вагітності та пологах призначають органи соціального захисту населення за місцем проживання або - за місцем основної служби, якщо йдеться про жінок-військових, поліціянток, службовиць служб цивільного захисту.

Щоби отримати такий вид допомоги, треба подати паспорт, код платника податків (ІПН), довідку з банку про відкриття рахунку для отримання соціальних виплат.

Крім цього знадобляться:

  • заява (форма доступна за посиланням),
  • інформація про медичний висновок (номер запису в Реєстрі медичних висновків в категорії "Вагітність та пологи").

А також одна з цих довідок з:

  • основного місця служби або навчання - якщо жінка служить або навчається;
  • ліквідаційної комісії - якщо вона звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства;
  • центру зайнятості - якщо жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, за які обстеження вагітні в Україні не повинні платити.

РБК-Україна також повідомляло, якими травами не можна лікуватися вагітним.

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