Українки мають право на фінансову підтримку при вагітності та пологах: які документи потрібні

Грошову підтримку також можуть отримати мами, які виховують дитину самі, багатодітні сім’ї, діти з інвалідністю і діти-сироти.

В міністерстві детально пояснили, хто може отримати допомогу при вагітності та пологах, якою вона є, куди по неї звертатися та які документи підготувати.

Допомогу при вагітності та пологах можуть отримати:

студентки,

військовослужбовиці,

жінки, звільнені з роботи через ліквідацію організації чи установи,

підприємиці,

жінки, які не працюють.

Кожна з цих категорій жінок отримує різні виплати:

студентки, аспірантки, докторантки, клінічні ординаторки - місячну стипендію,

військовослужбовиці - 100% грошового забезпечення,

звільнені з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства - 100% середньомісячного доходу,

безробітні, але зареєстровані в центрі зайнятості - 100 % мінімальної допомоги з безробіття,

жінки, які не працюють, і підприємиці - 25% місячного прожиткового мінімуму.

Допомогу при вагітності та пологах призначають органи соціального захисту населення за місцем проживання або - за місцем основної служби, якщо йдеться про жінок-військових, поліціянток, службовиць служб цивільного захисту.

Щоби отримати такий вид допомоги, треба подати паспорт, код платника податків (ІПН), довідку з банку про відкриття рахунку для отримання соціальних виплат.

Крім цього знадобляться:

заява (форма доступна за посиланням),

інформація про медичний висновок (номер запису в Реєстрі медичних висновків в категорії "Вагітність та пологи").

А також одна з цих довідок з: