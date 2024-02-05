Украинки имеют право на финансовую поддержку при беременности и родах: какие документы нужны

В этом году десятки женщин в Украине стали мамами - государство предлагает поддержку каждой из них. Социальная помощь предусмотрена при беременности и родах, рождении или усыновлении ребенка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.
Денежную поддержку могут получить мамы, которые воспитывают ребенка сами, многодетные семьи, дети с инвалидностью и дети-сироты.
В министерстве подробно объяснили, кто может получить пособие при беременности и родах, какой она есть, куда за ней обращаться и какие документы подготовить.
Помощь при беременности и родах могут получить:
Каждая из этих категорий женщин получает разные выплаты:
Помощь при беременности и родах назначают органы социальной защиты населения по месту жительства или - по месту основной службы, если речь идет о женщинах-военных, полицейских, служащих служб гражданской защиты.
Чтобы получить такой вид помощи, нужно предоставить паспорт, код налогоплательщика (ИНН), справку из банка об открытии счета для получения социальных выплат.
Кроме этого понадобятся:
А также одна из этих справок из:
Напомним, ранее мы писали, за какие обследования беременные в Украине не должны платить.
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