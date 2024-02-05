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Украинки имеют право на финансовую поддержку при беременности и родах: какие документы нужны

Фото: украинки имеют право на финансовую поддержку при беременности и родах (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

В этом году десятки женщин в Украине стали мамами - государство предлагает поддержку каждой из них. Социальная помощь предусмотрена при беременности и родах, рождении или усыновлении ребенка.

Денежную поддержку могут получить мамы, которые воспитывают ребенка сами, многодетные семьи, дети с инвалидностью и дети-сироты.

В министерстве подробно объяснили, кто может получить пособие при беременности и родах, какой она есть, куда за ней обращаться и какие документы подготовить.

Помощь при беременности и родах могут получить:

  • студентки,
  • военнослужащие,
  • женщины, уволенные с работы по ликвидации организации или учреждения,
  • предприниматели,
  • женщины, не работающие.

Каждая из этих категорий женщин получает разные выплаты:

  • студентки, аспирантки, докторантки, клинические ординаторки - месячную стипендию,
  • военнослужащие - 100% денежного довольствия,
  • уволены с работы в связи с ликвидацией предприятия - 100% среднемесячного дохода,
  • безработные, но зарегистрированные в центре занятости - 100% минимальной помощи по безработице,
  • неработающие женщины и предприниматели - 25% месячного прожиточного минимума.

Помощь при беременности и родах назначают органы социальной защиты населения по месту жительства или - по месту основной службы, если речь идет о женщинах-военных, полицейских, служащих служб гражданской защиты.

Чтобы получить такой вид помощи, нужно предоставить паспорт, код налогоплательщика (ИНН), справку из банка об открытии счета для получения социальных выплат.

Кроме этого понадобятся:

  • заявление (форма доступна по ссылке),
  • информация о медицинском заключении (номер записи в Реестре медицинских заключений в категории "Беременность и роды").

А также одна из этих справок из:

  • основного места службы или обучения – если женщина служит или учится;
  • ликвидационной комиссии – если она уволена с работы в связи с ликвидацией предприятия;
  • центра занятости – если женщина зарегистрирована в центре занятости как безработная.

 

Напомним, ранее мы писали, за какие обследования беременные в Украине не должны платить.

РБК-Украина также сообщало, какими травами нельзя лечиться беременным.

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