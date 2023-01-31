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Українки Костюк і Ястремська з перемог стартували на турнірі в Таїланді

Фото: Даяна Ястремська переграла суперницю з Японії (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українські тенісистки Марта Костюк і Даяна Ястремська здобули перемоги в першому раунді турніру в тайському Хуахіні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Thailand Open, 1/16 фіналу, жінки

Лян – Костюк – 1:2 (7:6, 3:6, 0:6)

Ястремська – Учідзіма – 2:1 (6:3, 6:7, 6:2)

20-річна Костюк "проспала" дебют зустрічі з тайванкою Лян. Опонентка українки з брейком, здавалося б, упевнено повела (3:1). Утім, киянка вчасно "ввімкнулася" і з двома взятими на подачі Лян геймами через кілька розіграшів уже була попереду (4:3). Розпочалися гойдалки, але на тай-брейку сильнішою виявилася представницю Тайваню.

За схожим сценарієм розпочався і другий сет. Але цього разу Костюк не тільки зрівняла рахунок до середини партії, а й з двома брейками швидко перевела визначення переможця в третій сет. Там українка була нестримною – 3 ейси, 71% виграних на першій подачі очок, 6 поспіль виграних "усуху" геймів і перемога.

Три сети витратила на перемогу і Ястремська. У першому сеті двобою з японкою Учідзімою вона зосередилася на власних подачах, а у вирішальний момент (восьмий гейм) оформила брейк і відразу ж закрила партію. А ось другий сет ознаменувався обміном взятими на подачах суперниці пунктами.

Зрештою, переможця в цій дуелі брейків виявити невдалося. Натомість на тай-брейку сильніше виступила Учідзіма (7:3). А ось третю партію надупевнено розпочала Ястремська. Вона забезпечила собі гандикап +2, а коли в середині сету японська тенісистка спробувала повернутися до гри (2:3), то виграла три гейми поспіль (два – на подачі Учідзіми).

У наступному раунді Костюк зустрінеться з японкою Хібіно. Натомість Ястремська вийде в корт проти німкені Марії. Обидва матчі заплановані на 2 лютого.

До слова, українка Калініна оновила особистий рекорд у рейтингу тенісисток-професіоналок.

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Марта КостюкДаяна ЯстремськаТеннис