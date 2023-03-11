Українки Калініна та Цуренко пробилися в третє коло Індіан-Веллса

Indian Wells 2023, кваліфікація, 2-й раунд

Фрухвіртова – Калініна – 1:2 (6:4, 4:6, 5:7)

Векіч – Цуренко – 1:2 (6:2, 2:6, 2:6)

Крейчікова – Ястремська – 2:0 (6:1, 6:2)

Перша ракетка України Калініна фактично проспала дебют зустрічі з юною чешкою Фрухвіртовою. Суперниця з невеликим досвідом, хай і в боротьбі, але взяла п'ять очок поспіль. Українка героїчно відіграла відставання до мінімуму (4:5). Та останній крок до перемоги в сеті чеська тенісистка таки зробила.

У другій партії суперниці йшли на рівних, обмінявшись брейками на початку та в середині сету. Та все ж, Калініна на досвіді дотиснула опонентку та зрівняла рахунок. А ось вирішальна партія перетворилася в гойдалки. Спершу Фрухвіртова впевнено повела (4:1). Проте, потім українка повернулася до гри, відігравши матч-пойнт (5:5). Зрештою, обійшлося без тай-брейку – Калініна йде далі.

Досвідчена Цуренко невдало розпочала поєдинок. Двічі програвши на власній подачі, вона дозволила хорватці Векіч піти у відрив (1:4). Із боєм українка набрала ще одне очко, але на більше в першій партії не спромоглася. Зате в двох наступних Цуренко була на коні.

У другому сеті вона тріумфувала з двома брейками. Подачі балканки українська тенісистка брала в найвідповідніші моменти – на старті та в ендшпілі. У третьому ж Векіч була повела 2:0, але 33-річна Цуренко далі просто зім'яла хорватку. Представниця України взяла 6 (!) геймів поспіль, зокрема зробила три брейки, та оформила "під нуль" матч-пойнт.

Натомість Ястремська не змогла нав'язати боротьбу чешці Крейчіковій. У протистоянні з 16-ю сіяною українка взяла всього три гейми та з катастрофічним відсотком виграних на першій подачі очок програла всьго за 80 хвилин.