Українка здобула кубок Вімблдону в парі з тенісистом з Хорватії

Вімблдон-2023, мікст турнір, фінал

Павич/Л.Кіченок - Й.Фліген/С.Їфань - 2:1 (6:4, 6:7, 6:3)

Українка та хорват змогли перехопити ініціативу у першому сеті - за рахунку 3:3 вони виграли гейм на подачі супротивників. Далі на своїх подачах пара вже не помилялася і, таким чином, сет закінчився з рахунком 6:4.

Друга партія проходила без брейків, її результат вирішився на тай-брейку. Там китаянка і бельгієць змогли здобути гору, незважаючи на два матчболи, і виграли з рахунком 11:9.

У вирішальному сеті за рахунку 3:3 Павич та Кіченок оформили брейк. Партію вони вже не відпустили та виграли з рахунком 6:3.

Таким чином, Кіченок стала першою українкою, яка виграла кубок Grand Slam у змішаному парному розряді. Також Людмила - лише третя українська тенісистка, яка стала чемпіонкою на "мейджорі". У 2008 році Альоні та Катерині Бондаренко вдалося перемогти у парному розряді на Australian Open.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Еліна Світоліна програла свій півфінальний матч в одиночному розряді на Вімблдоні. Їй протистояла чешка Маркета Вондроушова.