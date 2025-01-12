Українка вилетіла з Australian Open 2025: на заваді стала перша ракетка Канади (відео)

Australian Open 2025, Перше коло

Юлія Стародубцева – Лейла Фернандес – 5:7, 4:6

Стародубцева, яка перебуває на 100-й сходинці в світовому рейтингу, мала стартувати з кваліфікації. Але потрапила в основну сітку через відмову Каролін Возняцкі з Данії.

На старті турніру українка зустрілася з першою ракеткою Канади, фіналісткою US Open-2021 Фернандес. Суперниця посідає 31-ше місце в рейтингу WTA, а на Відкритому чемпіонаті Австралії сіяна під 30-м номером.

Це був важкий матч для обох тенісисток. Вони вийшли на корт ще о 2-й годині за Києвом, але через дощ гру перервали в першій партії за рахунку 5:3 на користь представниці Канади. Відновлення гри довелося чекати понад шість годин. Після цього українка зуміла зрівняти рахунок, але все ж таки програла першу партію – 5:7.

У другому сеті, після рівного старту, Стародубцева поступилася у трьох поспіль геймах. І це стало вирішальним. Потім вона змогла відіграти три матчболи, але все одно програла. Матч, якщо рахувати суто ігровий час, тривав 2 години і 11 хвилин.

Стародубцева другий рік поспіль зіграла в основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії і знову не змогла подолати стартовий раунд. Загалом для неї це був шостий матч на мейджорах, у якому українка боролася за свою другу перемогу.

Ця поразка стала для тенісистки шостою поспіль. Свою останню перемогу вона святкувала у кваліфікації турніру в китайському Ухані на початку жовтня минулого року.

Виступ на Australian Open приніс Стародубцевій 132 тисячі австралійських доларів призових (приблизно 80 тисяч доларів США) та 10 рейтингових очок. Наступним турніром для неї стануть змагання WTA 250 у Сінгапурі за два тижні.

П'ята вітчизняна ракетка стала першою з українок, що програла в основній сітці Australian Open 2025. Раніше в кваліфікації зійшла з дистанції Анастасія Соболєва.

Таким чином на турнірі в Мельбурні залишилися ще п'ять українок: Марта Костюк, Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур.