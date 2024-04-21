Українка виборола 3 медалі на етапі Кубка світі в Баку

Для юної української грації Таїсії Онофрійчук етап Кубка світу у Баку лише другий за ліком у кар’єрі. І вона вже зуміла кваліфікуватися до трьох фіналів, і усі три закінчила з нагородами.

У вправах з булавами, набравши 33,800 бала, Онофрійчук стала другою. Її зуміла випередити лише абсолютна чемпіонка світу Софія Раффаелі з Італії (34,550).

Серед усіх учасниць фіналу у вправах з м’ячем в української грації була найвища складність. Виступ Таїсії судді оцінили в 33,800. Таку ж оцінку отримала і представниця Болгарії Єва Брезалієва.

"Однак у підсумковій таблиці Таїсія розташувалася нижче, на третій позиції. Наша спортсменка зовсім трішечки поступилася болгарці за рахунок виконання і артистизму" - пояснили в НОК.

Третю нагороду Таїсія здобула у вправах зі стрічкою. В запеклій боротьбі призерок розділили соті бала. Чергову перемогу здобула німкеня Дар’я Варфоломеєв (33,400), другою стала Ельвіра Краснобаєва з Болгарії (33,350), трійку призерів замкнула українка Таїсія Онофрійчук (33,200).