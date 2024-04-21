Українка виборола 3 медалі на етапі Кубка світі в Баку

Українка Таїсія Онофрійчук виборола три медалі у вправах з булавами та у вправах з м’ячем та стрічкою на етапі Кубка світі в Баку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.
Для юної української грації Таїсії Онофрійчук етап Кубка світу у Баку лише другий за ліком у кар’єрі. І вона вже зуміла кваліфікуватися до трьох фіналів, і усі три закінчила з нагородами.
У вправах з булавами, набравши 33,800 бала, Онофрійчук стала другою. Її зуміла випередити лише абсолютна чемпіонка світу Софія Раффаелі з Італії (34,550).
Серед усіх учасниць фіналу у вправах з м’ячем в української грації була найвища складність. Виступ Таїсії судді оцінили в 33,800. Таку ж оцінку отримала і представниця Болгарії Єва Брезалієва.
"Однак у підсумковій таблиці Таїсія розташувалася нижче, на третій позиції. Наша спортсменка зовсім трішечки поступилася болгарці за рахунок виконання і артистизму" - пояснили в НОК.
Третю нагороду Таїсія здобула у вправах зі стрічкою. В запеклій боротьбі призерок розділили соті бала. Чергову перемогу здобула німкеня Дар’я Варфоломеєв (33,400), другою стала Ельвіра Краснобаєва з Болгарії (33,350), трійку призерів замкнула українка Таїсія Онофрійчук (33,200).
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