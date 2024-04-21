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Українка виборола 3 медалі на етапі Кубка світі в Баку

Фото: Таїсія Онофрійчук (t.me/nocukraine)
Автор: Каріна Левицька

Українка Таїсія Онофрійчук виборола три медалі у вправах з булавами та у вправах з м’ячем та стрічкою на етапі Кубка світі в Баку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

Для юної української грації Таїсії Онофрійчук етап Кубка світу у Баку лише другий за ліком у кар’єрі. І вона вже зуміла кваліфікуватися до трьох фіналів, і усі три закінчила з нагородами.

 У вправах з булавами, набравши 33,800 бала, Онофрійчук стала другою. Її зуміла випередити лише абсолютна чемпіонка світу Софія Раффаелі з Італії (34,550). 

Серед усіх учасниць фіналу у вправах з м’ячем в української грації була найвища складність. Виступ Таїсії судді оцінили в 33,800. Таку ж оцінку отримала і представниця Болгарії Єва Брезалієва.

"Однак у підсумковій таблиці Таїсія розташувалася нижче, на третій позиції. Наша спортсменка зовсім трішечки поступилася болгарці за рахунок виконання і артистизму" - пояснили в НОК.

Третю нагороду Таїсія здобула у вправах зі стрічкою. В запеклій боротьбі призерок розділили соті бала. Чергову перемогу здобула німкеня Дар’я Варфоломеєв (33,400), другою стала Ельвіра Краснобаєва з Болгарії (33,350), трійку призерів замкнула українка Таїсія Онофрійчук (33,200).

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що українська тенісистка Марта Костюк зазнала поразки у фіналі престижних змагань в німецькому Штутгарті.

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