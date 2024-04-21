Украинка завоевала 3 медали на этапе Кубка мира в Баку

Украинка Таисия Онофрийчук завоевала три медали в упражнениях с булавами и в упражнениях с мячом и лентой на этапе Кубка мира в Баку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального олимпийского комитета и национальной олимпийской сборной Украины.
Для юной украинской грации Таисии Онофрийчук этап Кубка мира в Баку только второй по счету в карьере. И она уже сумела квалифицироваться до трех финалов, и все три закончила с наградами.
В упражнениях с булавами, набрав 33,800 балла, Онофрийчук стала второй. Ее сумела опередить только абсолютная чемпионка мира София Раффаэли из Италии (34,550).
Среди всех участниц финала в упражнениях с мячом у украинской грации была самая высокая сложность. Выступление Таисии судьи оценили в 33,800. Такую же оценку получила и представительница Болгарии Ева Брезалиева.
"Однако в итоговой таблице Таисия расположилась ниже, на третьей позиции. Наша спортсменка совсем немного уступила болгарцам за счет исполнения и артистизма" - пояснили в НОК.
Третью награду Таисия получила в упражнениях с лентой. В ожесточенной борьбе призер разделили сотые балла. Очередную победу одержала немка Дарья Варфоломеев (33,400), второй стала Эльвира Краснобаева из Болгарии (33,350), тройку призеров замкнула украинка Таисия Онофрийчук (33,200).
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