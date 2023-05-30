Украинка Цуренко выбила представительницу топ-15 рейтинга на старте "Ролан Гарроса"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Roland Garros, 1/64 финала, женщины

Цуренко – Крейчикова – 2:0 (6:2, 6:4)

Опытная украинка классно стартовала. С брейком она довольно быстро уверенно повела (4:1). Получив стратегическое преимущество, Цуренко сосредоточилась на собственной подаче. А еще один выигранный у Крейчиковой "чужой" гейм позволил закрыть сет за 39 минут.

Чешская теннисистка попыталась взять реванш во второй партии. 13-я ракетка мира круто начала, взяв три гейма подряд со старта (2 брейка). Впрочем, Цуренко сумела отыскать внутренние резервы, чтобы снова перехватить инициативу.

С двумя брейками украинская теннисистка вскоре сравняла счет (4:4). Дальше больше. 33-летняя уроженка Ровненской области сразу выиграла "свой" гейм. А затем после затяжного розыгрыша с третьей попытки реализовала брейк-пойнт, который в то же время стал и матч-пойнтом.

Ранее украинка Калинина потерпела поражение от француженки Парри. Национальная первая ракетка уступила в двух сетах. В дальнейшем она будет выступать на "Ролан Гарросе" только в парном разряде.