Українка Цуренко розгромила суперницю в чвертьфіналі Thailand Open

Thailand Open, 1/4 фіналу, жінки

Цуренко – Марія – 2:0 (6:1, 6:1)

33-річна українка розпочала надупевнено. Вона виграла чотири стартові гейми з двома брейками та створила гандикап перед німецькою тенісисткою. Марія зуміла взяти пункт на власній подачі, але тут же поступилася на чужій (1:5). А в сьомому геймі Цуренко зі ще одним брейком закрила сет.

Друга партія розпочалася зі ще одного очка української тенісистки на подачі опонентки. Німкеня, здавалося, зможе нав'язати конкуренцію, коли відповіла зворотним брейком. Однак, Цуренко швидко погасила всі потуги Марії повернутися до гри.

Зрештою, українка закрила партію, а з нею і матч, за 41 хвилину. На стадії 1/2 фіналу Цуренко зустрінеться або з першим номером посіву Андреєску з Канади, або зі співвітчизницею Костюк. Вони розіграють путівку в півфінал у п'ятницю.

Востаннє 33-річна тенісистка виходила у фінал на турнірах WTA в 2019 році. Тоді Цуренко дісталася до вирішального матчу в австралійському Брісбені, але поступилася чешці Плішковій. Загалом українська тенісистка здобула 4 титули.