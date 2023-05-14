UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українка Цуренко програла першій ракетці світу в третьому колі Italian Open

Фото: Леся Цуренко не створила перепон Ізі Свьонтек (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Нищівною поразкою для української тенісистки Лесі Цуренко завершилася зустріч із полькою Ігою Свьонтек у рамках 1/16 фіналу престижного турніру в Римі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Internazionali BNL d'Italia, 3-й раунд

Свьонтек – Цуренко – 2:0 (6:2, 6:0)

Досвідчена українка здивувала вдалою грою у дебюті. У першому геймі їй вдалося оформити брейк, а другий пункт вона набрала на власній подачі. Утім, Цуренко, вочевидь, сама не очікувала такої спритності від себе та швидко "посипалася".

Свьонтек невдовзі зрівняла рахунок, а потім оперативно закрила перший сет усього за 40 хвилин. Польська тенісистка оформила три брейки та з відсотком першої подачі на рівні 70% не залишила українці жодного шансу. Такий хід подій підкосив упевненість Цуренко.

У другому сеті боротьби на корті фактично вже не було. За якихось півгодини Свьонтек уже подавала на поєдинок, не віддавши 33-річній суперниці жодного гейму. З інтригою не склалося – полька з першої спроби закінчила гейм, сет і матч.

У наступному раунді перша ракетка планети зустрінеться з переможницею пари Векіч – Самсонова. Цьогорічний Italian Open Свьонтек проводить у статусі чинної чемпіонки турніру. Торік вона здолала у фіналі туніску Онс Жабер.

До слова, напередодні Калініна вийшла в 1/8 фіналу змагань у Римі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис