ua ru
Сб, 13 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Italian Open: Калініна пробилася в 1/8 фіналу змагань

Новость на русском →
Рим, Субота 13 травня 2023 16:46
Italian Open: Калініна пробилася в 1/8 фіналу змагань
Автор: Антон Федорців

Перемогою української тенісистки Ангеліни Калініної у двох сетах завершився матч третього раунду престижного турніру в Римі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Internazionali BNL d'Italia, 3-й раунд

Калініна – Кенін – 2:0 (6:4, 6:2)

Екс-перша національна ракетка вибила американку Софію Кенін. Українка розпочала з брейку та постійно тримала суперницю на безпечній дистанції упродовж стартового сету. Після ще одного брейку в середині партії Калініна взяла "під нуль" і власну подачу (5:3).

Двоочковий гандикап дозволив українській тенісистці не форсувати події. Тож вона спокійно закрила сет на ще одній власній подачі. Щоб здолати спротив американки вистачило 47 хвилин.

Друга партія натомість тривала значно довше. Щоправда, з поправкою на погодні умови. Дощ перервав поєдинок, коли Калініна була вже напівшляху до перемоги. Українка виграла три гейми поспіль (1 брейк) до вимушеної паузи та ще два – після (5:1).

Із такою солідною перевагою уродженка Нової Каховки здобула право на помилку. І навіть не одну. Проте, гнівити фарт не довелося. На наступній же своїй подачі українська тенісистка з третьої спроби реалізувала матч-пойнт.

Калініна стала першою учасницею 4-го кола турніру. Її наступна суперниця визначиться згодом. Нею стане або білоруска Азаренка, або американка Кіз. Їхній очний поєдинок запланований на вечір суботи.

До слова, напередодні Цуренко пробилася в третій раунд Italian Open-2023.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис
NEWS
Українські військові обстрілюють тил ворога у Луганській області: карти боїв ISW
Українські військові обстрілюють тил ворога у Луганській області: карти боїв ISW
DAILY
Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу