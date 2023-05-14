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Украинка Цуренко проиграла первой ракетке мира в третьем круге Italian Open

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Рим, Воскресенье 14 мая 2023 15:45
Украинка Цуренко проиграла первой ракетке мира в третьем круге Italian Open Фото: Леся Цуренко не создала препятствий Иге Свентек (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Сокрушительным поражением для украинской теннисистки Леси Цуренко завершилась встреча с полькой Игой Свентек в рамках 1/16 финала престижного турнира в Риме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Internazionali BNL d'Italia, 3-й раунд

Свентек – Цуренко – 2:0 (6:2, 6:0)

Опытная украинка удивила удачной игрой в дебюте. В первом гейме ей удалось оформить брейк, а второй пункт она набрала на собственной подаче. Впрочем, Цуренко, очевидно, сама не ожидала такой прыти от себя и быстро "посыпалась".

Свентек вскоре сравняла счет, а затем оперативно закрыла первый сет всего за 40 минут. Польская теннисистка оформила три брейка и с процентом первой подачи на уровне 70% не оставила украинке ни единого шанса. Такой ход событий подкосил уверенность Цуренко.

Во втором сете борьбы на корте практически уже не было. Спустя каких-то полчаса Свентек уже подавала на поединок, не отдав 33-летней сопернице ни одного гейма. С интригой не сложилось – полька с первой попытки закончила гейм, сет и матч.

В следующем раунде первая ракетка планеты встретится с победительницей пары Векич – Самсонова. Italian Open этого года Свентек проводит в статусе действующей чемпионки турнира. В прошлом году она одолела в финале туниску Онс Жабер.

К слову, накануне Калинина вышла в 1/8 финала соревнований в Риме.

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