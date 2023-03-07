Українка Цуренко пробилася у фінал кваліфікації Індіан-Веллсу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Indian Wells 2023, кваліфікація, 1/2 фіналу

Завацька – Ліс – 0:2 (2:6, 6:7)

Цуренко – Таунсенд – 2:1 (6:7, 6:1, 6:1)

Першою на корті з'явилася Завацька. Програвши дебют зустрічі, українка зі зворотним брейком повернулася до гри (2:2). Та це враження виявилося хибним, оскільки німкеня Ліс взяла 4 гейми поспіль і закрила сет за 36 хвилин.

Друга партія виявилася конкурентнішою. Суперниці тричі обмінювалися брейками та довели справу до тай-брейку. Проте, вже там боротьби не вийшло. Ліс із двома брейками легко дотиснула Завацьку, реалізувавши з першої спроби матч-пойнт (7:2).

Дві години з гаком на злам спротиву американки Таунсенд витратила Цуренко. Запекла боротьба з двома обмінами брейками закінчилася тай-брейком у першому сеті. Там господарка кортів зіграла краще (7:5).

Українська тенісистка натомість реабілітувалася у двох наступних партіях. За два сети Цуренко віддала лише два гейми суперниці. Щоправда, сценарій був різним. Якщо у другій партії американка двічі програла свої подачі, то в третій пручалася до останнього. Цуренко змогла реалізувати матч-пойнт лише з четвертого разу.

За путівку в основну сітку змагань українка позмагається з британкою Кеті Бултер. Попередньо матч запланований на 23:00 вівторка. Якщо інші поєдинки затягнуться, то старт зустрічі змістять на ніч середи.