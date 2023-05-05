Українка Ястремська пробилася в 1/2 фіналу Catalonia Open

Catalonia Open, 1/4 фіналу

Тайхманн – Ястремська – 0:2 (5:7, 6:7)

У дебюті зустрічі опонентки довго не запрягали. З перших геймів і швейцарка, і українка почали чинити опір на подачах одна одної, що призвело до трьох брейків поспіль. Перевагу здобула Ястремська, та лідер упродовж сету кілька разів змінювався.

Розв'язка настала після десятого гейму. Українська тенісистка спершу "під нуль" виграла власну подачу. Далі ж упіймала Тайхманн на помилках і з першої спроби реалізувавла брейк-пойнт, який водночас став і сет-пойнтом.

Ще запеклішою була боротьба в другій партії. Суперниці йшли нога в ногу, допоки справа не дійшла до тай-брейку. Там інтрига згасла вкрай швидко. Дозволивши швейцарській тенісистці розмочити рахунок, Ястремська більше розгулятися не дала. Вона виграла 7 розіграшів і виборола путівку до 1/2 фіналу.

Там суперницею українки стане Елізабет Мандлік. Молода американка в чвертьфіналі здолала господарку змагань Паррісас-Діас (6:4, 2:6, 6:1). Матч запланований на 6 травня.