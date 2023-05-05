Украинка Ястремская пробилась в 1/2 финала Catalonia Open

Catalonia Open, 1/4 финала

Тайхманн – Ястремская – 0:2 (5:7, 6:7)

В дебюте встречи оппонентки долго не запрягали. Из первых геймов и швейцарка, и украинка стали сопротивляться на подачах друг друга, что привело к трем брейкам подряд. Преимущество получила Ястремская, но лидер на протяжении сета несколько раз менялся.

Развязка наступила после десятого гейма. Украинская теннисистка сначала "под ноль" выиграла собственную подачу. Дальше поймала Тайхманн на ошибках и с первой попытки реализовала брейк-пойнт, который в то же время стал и сет-пойнтом.

Еще более ожесточенной была борьба во второй партии. Соперницы шли нога в ногу, пока дело не дошло до тай-брейка. Там интрига угасла очень быстро. Позволив швейцарской теннисистке размочить счет, Ястремская больше разгуляться не дала. Она выиграла 7 розыгрышей и завоевала путевку в 1/2 финала.

Там соперницей украинки станет Элизабет Мандлик. Молодая американка в четвертьфинале одолела хозяйку соревнований Паррисас-Диас (6:4, 2:6, 6:1). Матч запланирован на 6 мая.