RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинка Ястремская пробилась в 1/2 финала Catalonia Open

Автор: Антон Федорцив

Победой украинской теннисистки Даяны Ястремской завершился четвертьфинальный матч турнира в испанском Реусе против швейцарки Жил Тайхманн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Catalonia Open, 1/4 финала

Тайхманн – Ястремская – 0:2 (5:7, 6:7)

В дебюте встречи оппонентки долго не запрягали. Из первых геймов и швейцарка, и украинка стали сопротивляться на подачах друг друга, что привело к трем брейкам подряд. Преимущество получила Ястремская, но лидер на протяжении сета несколько раз менялся.

Развязка наступила после десятого гейма. Украинская теннисистка сначала "под ноль" выиграла собственную подачу. Дальше поймала Тайхманн на ошибках и с первой попытки реализовала брейк-пойнт, который в то же время стал и сет-пойнтом.

Еще более ожесточенной была борьба во второй партии. Соперницы шли нога в ногу, пока дело не дошло до тай-брейка. Там интрига угасла очень быстро. Позволив швейцарской теннисистке размочить счет, Ястремская больше разгуляться не дала. Она выиграла 7 розыгрышей и завоевала путевку в 1/2 финала.

Там соперницей украинки станет Элизабет Мандлик. Молодая американка в четвертьфинале одолела хозяйку соревнований Паррисас-Диас (6:4, 2:6, 6:1). Матч запланирован на 6 мая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Даяна ЯстремскаяТеннис