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Українка стала героїнею документалки про підготовку до Олімпіади в час війни: відео

Фото: Вікторія Онопрієнко готується до Олімпійських ігор в реаліях війни (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Вітчизняна гімнастка Вікторія Онопрієнко удостоїлася документального фільму від Міжнародного олімпійського комітету (МОК) перед літніми Іграми 2024 року в Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

 

Стрічка отримала назву "Вікторія: Надія гімнастики України". У фільмі з хронометражем 47 хвилин показаний важкий шлях атлетки до виступу на Олімпіаді-2024.

"Війна в її країні похитнула життєві плани та спортивні мрії української гімнастки Вікторії Онопрієнко. Це "Вікторія" – наш оригінальний документальний фільм, який глибоко відобразив її незламний дух на шляху до Олімпійських ігор", – ідеться в анонсі МОК.

Прийдешня Олімпіада стане для Онопрієнко другої в кар'єрі. На Іграх у Токіо три роки тому вона фінішувала десятою в індивідуальному заліку гімнасток. У квітні цьогоріч українка завоювала бронзову медаль у вправах із булавами на Кубку світу в Софії.

Наприкінці травня вона виступить на чемпіонаті Європи. Турнір прийме угорська столиця Будапешт. Разом із Таїсією Онофрійчук Онопрієнко в ролі сеньйорки потрапила до заявки збірної України. Європейська першість стане дебютною для нової тренерки – бронзової медалістки Олімпіади-2016 Ганни Різатдінової.

До слова, раніше оприлюднили прогноз на кількість медалей України на Олімпіаді-2024.

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