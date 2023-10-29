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Українка Снігур виграла другий тенісний турнір цьогоріч

Глазго, Неділя 29 жовтня 2023 17:30
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Українка Снігур виграла другий тенісний турнір цьогоріч Фото: Дарія Снігур тріумфувала на Туманному Альбіоні (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Дарія Снігур переграла німкеню Мону Бартель у фіналі змагань серії ITF у шотландському Глазго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

ITF W60 Glasgow, фінал, жінки

Бартель – Снігур – 0:2 (4:6, 4:6)

Розпочали фіналістки доволі жваво. У перших трьох геймах очки здобувала тенісистка, яка приймала подачі. Фортуна двічі була на боці 21-річної українки. Вона далі зосередилася на власних подачах і зуміла довести сет до перемоги за півгодини.

Ті ж 30 хвилин тривала й друга партія. Цього разу Снігур було достатньо оформити один брейк. Пункт на подачі Бартель українська тенісистка здобула в п'ятому геймі, несподівано повісивши сусперниці "бублик". Далі молода киянка не припустилася жодної вагомої помилки та здобула перемогу.

Для Снігур тріумф на шотландській землі – другий у сезоні-2023. Раніше українка виграла інший турнір рівня International Tennis Federation. У липні вона перемогла на змаганнях в іспанській Віторії-Гастейс.

Турнір у Глазго належить до категорії W60. Його загальний призовий фонд склав 60 тисяч доларів. За кілька років виступів у професіоналах Снігур заробила на кортах планети понад півмільйона доларів.

До слова, раніше Людмила Кіченок зачохлила ракетку на WTA Elite Trophy в Чжухаї.

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