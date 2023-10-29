Украинка Снигур выиграла второй теннисный турнир в этом году
Украинская теннисистка Дария Снигур обыграла немку Мону Бартель в финале соревнований серии ITF в шотландском Глазго.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
ITF W60 Glasgow, финал, женщины
Бартель – Снигур – 0:2 (4:6, 4:6)
Начали финалистки довольно живо. В первых трех геймах очки набирала теннисистка, принимавшая подачи. Фортуна дважды была на стороне 21-летней украинки. Она дальше сосредоточилась на собственных подачах и сумела довести сет до победы за полчаса.
Те же 30 минут длилась и вторая партия. В этот раз Снигур было достаточно оформить один брейк. Пункт на подаче Бартель украинская теннисистка завоевала в пятом гейме, неожиданно повесив сопернице "баранку". Далее молодая киевлянка не допустила ни малейшей ошибки и одержала победу.
Для Снигур триумф на шотландской земле – второй в сезоне-2023. Ранее украинка выиграла другой турнир уровня International Tennis Federation. В июле она победила на соревнованиях в испанской Витории-Гастейсе.
Турнир в Глазго относится к категории W60. Его общий призовой фонд составил 60 тысяч долларов. За несколько лет выступлений в профессионалах Снигур заработала на кортах планеты более полумиллиона долларов.
К слову, ранее Людмила Киченок зачехлила ракетку на WTA Elite Trophy в Чжухае.
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