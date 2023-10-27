Українка Снігур на відмові суперниці пробилася в півфінал турніру в Британії

Українська тенісистка Дарія Снігур продовжила шлях у вирішальний матч турніру серії ITF у шотландському Глазго перемогою над Кайсою Рінальдо Перссон зі Швеції на стадії 1/4 фіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

ITF W60 Glasgow, 1/4 фіналу, жінки

Рінальдо Перссон – Снігур – 1:1 (7:6, 0:6, 1:2 – відмова)

Розпочали матч суперниці на рівних, зосередившись на власних подачах. Першою цей режим наважилася порушити Снігур. Молода українка в дев'ятому геймі зуміла оформити брейк. Утім, скандинавка відразу ж відповіла зворотним.

Довелося грати тай-брейк. Тут Рінальдо Перссон і Снігур упродовж тривалого часу не відпускали одна одну. З'ясування взаємин затягнулося – цифри на табло дійшли до серйозних 9:9. Проте, шведська тенісистка якраз після цього зуміла схилити шальки терезів на свій бік.

У другій партії продовження боротьби глядачі не побачили. Снігур повністю захопила ініціативу та впоралася з опором опонентки за якихось 25 хвилин. Українка не тільки оформила три брейки, а й повісила Рінальдо Перссон "бублик" за підсумками сету.

На старті вирішальної партії суперниці обмінялися брейками. Далі Снігур набрала ще один пункт і... перемогла. Рінальдо Перссон відмовилася від продовження поєдинку та віддала місце в півфіналі українці фактично без бою. Там її суперницею стане переможець протистояння британок Анни Броган і Гаррієт Дарт.