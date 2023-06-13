Українка Снігур вибила півфіналістку French Open на старті турніру в Ноттінгемі

Rothesay Open Nottingham, 1-й раунд

Снігур – Хаддад Майя – 2:0 (6:4, 6:3)

21-річна українка сенсаційно здолала десяту ракетку світу Хаддад Майю. Бразилійка, вочевидь, недооцінила Снігур, яка в останній момент замінила свою співвітчизницю Цуренко. Розпочали матч суперниці на рівних, зосередившись на власних подачах.

Вирішальним у першому сеті став сьомий гейм. Українська тенісистка з першої спроби реалізувала брейк-пойнт і здобула стратегічну перевагу. Далі Снігур було достатньо не наробити помилок. Із цим завданням киянка впоралася і повела за партіями.

Зі стартом другого сету інтрига зросла. Снігур і Хаддад Майя відразу ж обмінялися брейками, а потім українка ще раз здобула очко на подачі бразильської тенісистки. Узявши перепочинок, вона добила суперницю ще одним брейком у сьому геймі та оперативно закрила партію і матч.

У наступному раунді Снігур зустрінеться з господаркою кортів Кеті Бултер. У першому колі вона в двох сетах здолала співвітчизницю Епплтон. Поєдинок відбудеться 14 червня.