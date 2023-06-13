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Українка Снігур вибила півфіналістку French Open на старті турніру в Ноттінгемі

Фото: Дарія Снігур здолала другу сіяну в Британії (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Несподіваною перемогою української тенісистки Дарія Снігур ознаменувався початок змагань на трав'яних кортах Rothesay Open.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Rothesay Open Nottingham, 1-й раунд

Снігур – Хаддад Майя – 2:0 (6:4, 6:3)

21-річна українка сенсаційно здолала десяту ракетку світу Хаддад Майю. Бразилійка, вочевидь, недооцінила Снігур, яка в останній момент замінила свою співвітчизницю Цуренко. Розпочали матч суперниці на рівних, зосередившись на власних подачах.

Вирішальним у першому сеті став сьомий гейм. Українська тенісистка з першої спроби реалізувала брейк-пойнт і здобула стратегічну перевагу. Далі Снігур було достатньо не наробити помилок. Із цим завданням киянка впоралася і повела за партіями.

Зі стартом другого сету інтрига зросла. Снігур і Хаддад Майя відразу ж обмінялися брейками, а потім українка ще раз здобула очко на подачі бразильської тенісистки. Узявши перепочинок, вона добила суперницю ще одним брейком у сьому геймі та оперативно закрила партію і матч.

У наступному раунді Снігур зустрінеться з господаркою кортів Кеті Бултер. У першому колі вона в двох сетах здолала співвітчизницю Епплтон. Поєдинок відбудеться 14 червня.

До слова, українка Світоліна вперше повернулася до топ-100 рейтингу WTA після народження доньки.

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