Українка під прапором Бельгії не потиснула руку Сабаленко на US Open: відео

Бельгійська тенісистка з українським корінням Марина Заневська відмовилася від традиційного рукостискання після поєдинку першого кола Відкритого чемпіонату США проти Аріни Сабаленко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ukrainian Tennis .

30-річна уродженка Одеси вирішила проігнорувати другу ракетку світу з Білорусі. Сабаленко відома симпатіями до тамтешнього диктатора Лукашенка та намагається всіляко уникати теми вторгнення РФ до України, зокрема і з території батьківщини.

Заневська поступилася білорусці в двох сетах (3:6, 2:6). Після матчболу Сабаленко чекала на суперницю біля сітки для потиску рук. Однак, українська бельгійка жестом показала, що її очікування даремне та подякувала за роботу лише судді на вишці.

Раніше Заневська заявила про намір завершити професіональні виступи після US Open. Досвідчена тенісистка зізналася, що має хронічні проблеми зі спиною. У турі вона змагалася з 2009 року.

Хто така Марина Заневська

Народилася в Одесі, перебралася до Бельгії у 15 років. Тренувалася в 6th Sense Academy під керівництвом Жустін Енін і Карлоса Родрігеса.

Уперше гучно заявила про себе на US Open-2009, коли виграла парний турнір серед дівчат із росіянкою Соловйовою. Через два роки тріумфувала на юнацькому "Ролан Гарросі" з іншою представницею РФ – Хромачовою. На дорослому рівні здобула один титул, вигравши Poland Open у 2021 році.

Мешкає у столиці Валлонії – Намюрі. Бельгійське громадянство отримала восени 2016-го.